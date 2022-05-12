Аналитики указали на опасность YouTube Kids для детской психики

Youtube пытается манипулировать зрителями всех возрастов, считает Александр Малькевич Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Контент, который предлагается на YouTube и YouTube Kids, может разрушить детскую психику и привести к суицидальным мыслям. Таким мнением с URA.RU поделился руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.

«Даже детская версия не может позволить родителям „спать спокойно“: механизмы рекомендаций платформы продвигают детям опасный и деструктивный контент. YouTube может нанести настоящий непоправимый вред хрупкой детской психике, он может привести к депрессии, тревожности, суицидальным мыслям, росту агрессии. Детское мировоззрение может быть грубо и жестоко перевернуто, что грозит тяжелыми последствиями в будущем. Наплевательское отношение видеохостинга к юным пользователям — это доказательство его недобросовестности, отсутствия заботы о пользователях и беспринципности», — сказал Александр Малькевич.

Он подчеркнул, что YouTube с начала спецоперации превратился в реальное оружие информационной войны против России. «Публикуя фейки и продвигая опасный контент, видеохостинг пытается подорвать доверие граждан к государству, дестабилизировать российское общество и манипулировать психикой даже самых юных пользователей», — поделился член Общественной палаты РФ. Малькевич обратил внимание, что YouTube не препятствует тому, чтобы дети могли пользоваться взрослой версией платформы.

Директор региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» Рустам Сагдатулин подчеркнул, что на видеохостинге ребенок может столкнуться с призывами к нарушению закона, жестокостью, фейками, треш-контентом, насилием, русофобией. «При этом психика несовершеннолетних менее устойчива к насилию и жестокости, а когнитивные способности детей не позволяют им отличать фейки и провокации, которые им рекомендуют алгоритмы видеохостинга», — объяснил собеседник URA.RU.

Сагдатулин отметил, что защитить детей от такого контента можно только при совместной работе интернет-площадок, общественных организаций и государств. «Тогда будет возможно оперативное удаление и блокировка таких материалов, а также обучение искусственного интеллекта для минимизации такого контента в будущем. Но сейчас главная проблема, что YouTube систематически не соблюдает требования РКН об удалении подобных материалов и закрыт для диалога на эту тему», — подытожил собеседник агентства.

YouTube Kids появился в 2015 году как более безопасный аналог видеохостинга для пользователей младше 13 лет. Создатели утверждали, что видео на сервисе подходят для всей семьи благодаря набору фильтров. В приложении есть деление контента по трем возрастным группам: «старшая» для детей от 9 до 12 лет, «младшая» от 4 до 7 лет и «дошкольная» младше 4 лет.

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