Bloomberg: 20 зарубежных компаний готовы платить за газ рублями

12 мая 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Еще 14 клиентов запросили документы, необходимые для открытия счетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Уже у 20 иностранных компаний открыты счета для того, чтобы оплачивать поставки энергоресурсов из России рублями. Об этом заявил источник, близкий к «Газпрому». «В общей сложности двадцать европейских компаний открыли счета, а еще 14 клиентов запросили документы, необходимые для их открытия. По новому механизму клиенты должны открыть два счета: в иностранной валюте и в рублях в Газпромбанке», — уточнил собеседник в беседе с изданием Bloomberg. Отмечается также, что счета открыты в «Газпромбанке», который будет заниматься конвертацией валюты в рубли, пишет Nation News. Однако страны Евросоюза в разной мере зависят от российского газа и не приняли окончательного решения по вопросу покупки топлива, добавляет «Национальная служба новостей». Таким образом, компании могут использовать рубли и не нарушать при этом санкции, которые ввели против России европейские страны и США из-за вынужденной российской спецоперации на Украине. Ограничения коснулись экономического и банковского секторов. В ответ на это президент РФ Владимир Путин 23 марта подписал указ об оплате газа в российской валюте. Некоторые страны не согласились на условия, так что 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива в Польшу и Болгарию. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Уже у 20 иностранных компаний открыты счета для того, чтобы оплачивать поставки энергоресурсов из России рублями. Об этом заявил источник, близкий к «Газпрому». «В общей сложности двадцать европейских компаний открыли счета, а еще 14 клиентов запросили документы, необходимые для их открытия. По новому механизму клиенты должны открыть два счета: в иностранной валюте и в рублях в Газпромбанке», — уточнил собеседник в беседе с изданием Bloomberg. Отмечается также, что счета открыты в «Газпромбанке», который будет заниматься конвертацией валюты в рубли, пишет Nation News. Однако страны Евросоюза в разной мере зависят от российского газа и не приняли окончательного решения по вопросу покупки топлива, добавляет «Национальная служба новостей». Таким образом, компании могут использовать рубли и не нарушать при этом санкции, которые ввели против России европейские страны и США из-за вынужденной российской спецоперации на Украине. Ограничения коснулись экономического и банковского секторов. В ответ на это президент РФ Владимир Путин 23 марта подписал указ об оплате газа в российской валюте. Некоторые страны не согласились на условия, так что 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива в Польшу и Болгарию.