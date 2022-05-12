Свердловский бизнесмен спасет россиян от дефицита стаканчиков. Видео

12 мая 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Лодкин занимается производством одноразовой посуды и упаковок Фото: Кондрат Александров © URA.RU Свердловский предприниматель Андрей Лодкин планирует увеличить выпуск одноразовой посуды из картона с 7 до 15 миллионов единиц продукции в месяц. Об этом Лодкин рассказал URA.RU. «Сейчас происходит серьезное изменение рынка. Очень много запросов, появляются новые клиенты. С одной стороны, это связано с тем, что меняются цены, компании ищут новых партнеров внутри области, кроме того, часть наших клиентов планирует занять ниши иностранных компаний, уходящих с рынка общепита, соответственно, растет запрос на упаковку для новых проектов. Для нас это, конечно, перспективы», — рассказал Андрей Лодкин. Лодкин занимается выпуском тарелок для фаст-фуда, коробок для печенья, тортов и еще 17 видов пластиковых стаканов. «До конца года будут установлены еще несколько станков, планируется дополнительно нанять 15 работников», — уточнил предприниматель. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Свердловский предприниматель Андрей Лодкин планирует увеличить выпуск одноразовой посуды из картона с 7 до 15 миллионов единиц продукции в месяц. Об этом Лодкин рассказал URA.RU. «Сейчас происходит серьезное изменение рынка. Очень много запросов, появляются новые клиенты. С одной стороны, это связано с тем, что меняются цены, компании ищут новых партнеров внутри области, кроме того, часть наших клиентов планирует занять ниши иностранных компаний, уходящих с рынка общепита, соответственно, растет запрос на упаковку для новых проектов. Для нас это, конечно, перспективы», — рассказал Андрей Лодкин. Лодкин занимается выпуском тарелок для фаст-фуда, коробок для печенья, тортов и еще 17 видов пластиковых стаканов. «До конца года будут установлены еще несколько станков, планируется дополнительно нанять 15 работников», — уточнил предприниматель.