Финский владелец тюменских ТЭЦ покидает российский рынок

Энергетическая компания «Фортум» (принадлежит финской компании Fortum), владеющая двумя ТЭЦ в Тюмени, заявила о контролируемом уходе с российского рынка. Информацию компания опубликовала на своем официальном сайте.
«Сегодня основной акционер нашей компании, корпорация Fortum, объявил о том, что начинает процесс контролируемого выхода с российского рынка. Решение акционера, в числе прочего, связано с тем, что в условиях внешних санкций со стороны Европейского союза и других стран становится сложно обеспечивать развитие российского дивизиона», — говорится в сообщении компании.
Компании в Тюмени принадлежит две теплоэлектроцентрали: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. По словам генерального директора ПАО «Фортум» Александра Чуваева, планируемый выход Fortum из акционерного капитала не скажется на деятельности компании и работе персонала, не повлияет и на финансовое и технологическое положение компании. Но в ближайшее время российское подразделение перестанет использовать бренд Fortum.
Ранее URA.RU сообщало о том, что многие мировые бренды покидают российский рынок. Такое решение компании приняли на фоне начатой 24 февраля Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин отметил, что целью спецоперации является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.
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Энергетическая компания «Фортум» (принадлежит финской компании Fortum), владеющая двумя ТЭЦ в Тюмени, заявила о контролируемом уходе с российского рынка. Информацию компания опубликовала на своем официальном сайте. «Сегодня основной акционер нашей компании, корпорация Fortum, объявил о том, что начинает процесс контролируемого выхода с российского рынка. Решение акционера, в числе прочего, связано с тем, что в условиях внешних санкций со стороны Европейского союза и других стран становится сложно обеспечивать развитие российского дивизиона», — говорится в сообщении компании. Компании в Тюмени принадлежит две теплоэлектроцентрали: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. По словам генерального директора ПАО «Фортум» Александра Чуваева, планируемый выход Fortum из акционерного капитала не скажется на деятельности компании и работе персонала, не повлияет и на финансовое и технологическое положение компании. Но в ближайшее время российское подразделение перестанет использовать бренд Fortum. Ранее URA.RU сообщало о том, что многие мировые бренды покидают российский рынок. Такое решение компании приняли на фоне начатой 24 февраля Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин отметил, что целью спецоперации является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.