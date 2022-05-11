Финский владелец тюменских ТЭЦ покидает российский рынок

Энергетической компании принадлежат ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Энергетическая компания «Фортум» (принадлежит финской компании Fortum), владеющая двумя ТЭЦ в Тюмени, заявила о контролируемом уходе с российского рынка. Информацию компания опубликовала на своем официальном сайте.

«Сегодня основной акционер нашей компании, корпорация Fortum, объявил о том, что начинает процесс контролируемого выхода с российского рынка. Решение акционера, в числе прочего, связано с тем, что в условиях внешних санкций со стороны Европейского союза и других стран становится сложно обеспечивать развитие российского дивизиона», — говорится в сообщении компании.

Компании в Тюмени принадлежит две теплоэлектроцентрали: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. По словам генерального директора ПАО «Фортум» Александра Чуваева, планируемый выход Fortum из акционерного капитала не скажется на деятельности компании и работе персонала, не повлияет и на финансовое и технологическое положение компании. Но в ближайшее время российское подразделение перестанет использовать бренд Fortum.

Ранее URA.RU сообщало о том, что многие мировые бренды покидают российский рынок. Такое решение компании приняли на фоне начатой 24 февраля Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин отметил, что целью спецоперации является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.