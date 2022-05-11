Восемь присяжных заседателей отобраны Тюменским областным судом для участия в заседании по делу Виталия Бережного, обвиняемого убийстве 8-летней школьницы. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее суд отчитывал о том, что не смог сформировать коллегию присяжных.
«12 мая Тюменский областной суд отобрал присяжных заседателей для участия в суде по делу Виталия Бережного. В основной состав вошли восемь присяжных, пять человек — в запасной. Первое судебное заседание с их участием назначено на 16 мая», — рассказали в пресс-службе.
30 июня 2021 года на окраине Тюмени пропала 8-летняя девочка. 19 августа того же года ее тело было найдено в коробке на берегу одного из водоемов, находящихся неподалеку. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый в преступлении Виталий Бережной. Он дал признательные показания и был арестован, позднее заявил, что оговорил себя под пытками.
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Восемь присяжных заседателей отобраны Тюменским областным судом для участия в заседании по делу Виталия Бережного, обвиняемого убийстве 8-летней школьницы. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее суд отчитывал о том, что не смог сформировать коллегию присяжных. «12 мая Тюменский областной суд отобрал присяжных заседателей для участия в суде по делу Виталия Бережного. В основной состав вошли восемь присяжных, пять человек — в запасной. Первое судебное заседание с их участием назначено на 16 мая», — рассказали в пресс-службе. 30 июня 2021 года на окраине Тюмени пропала 8-летняя девочка. 19 августа того же года ее тело было найдено в коробке на берегу одного из водоемов, находящихся неподалеку. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый в преступлении Виталий Бережной. Он дал признательные показания и был арестован, позднее заявил, что оговорил себя под пытками.