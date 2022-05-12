В Кремле ответили на решение Финляндии вступить в НАТО

12 мая 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

В Кремле выразили сожалению по поводу решения Финляндии о вступлении в НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле сожалеют о решении Финляндии вступить в НАТО. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Финляндия присоединилась к недружественным шагам, которые были предприняты в рамках ЕС по отношению к нашей стране. [Решение Финляндии о вступлении в НАТО] не может не вызывать нашего сожаления и является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов», — отметил представитель Кремля. В ходе брифинга Песков также сообщил, что Россия рассматривает решение финских властей как угрозу. Дальнейшие действия со стороны РФ будут зависеть о того, «в чем будет выражаться процесс расширения НАТО, насколько военная инфраструктура будет приближаться к нашим границам». «Есть действующее поручение президента разработать перечень мер по укреплению нашего западного фланга в связи с укреплением восточного фланга НАТО. Это все станет элементом для нашего анализа и выработки мер, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность», — заявил Дмитрий Песков журналистам. Президент и премьер Финляндии сегодня официально заявили о подготовке заявки на вступление в НАТО. До сих пор страна имела внеблоковый статус. В 2018 году Финляндия организовала саммит России и США с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Кремле сожалеют о решении Финляндии вступить в НАТО. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Финляндия присоединилась к недружественным шагам, которые были предприняты в рамках ЕС по отношению к нашей стране. [Решение Финляндии о вступлении в НАТО] не может не вызывать нашего сожаления и является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов», — отметил представитель Кремля. В ходе брифинга Песков также сообщил, что Россия рассматривает решение финских властей как угрозу. Дальнейшие действия со стороны РФ будут зависеть о того, «в чем будет выражаться процесс расширения НАТО, насколько военная инфраструктура будет приближаться к нашим границам». «Есть действующее поручение президента разработать перечень мер по укреплению нашего западного фланга в связи с укреплением восточного фланга НАТО. Это все станет элементом для нашего анализа и выработки мер, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность», — заявил Дмитрий Песков журналистам. Президент и премьер Финляндии сегодня официально заявили о подготовке заявки на вступление в НАТО. До сих пор страна имела внеблоковый статус. В 2018 году Финляндия организовала саммит России и США с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.