В Кремле ответили на решение Финляндии вступить в НАТО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле выразили сожалению по поводу решения Финляндии о вступлении в НАТО Фото:
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В Кремле сожалеют о решении Финляндии вступить в НАТО. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Финляндия присоединилась к недружественным шагам, которые были предприняты в рамках ЕС по отношению к нашей стране. [Решение Финляндии о вступлении в НАТО] не может не вызывать нашего сожаления и является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов», — отметил представитель Кремля.

В ходе брифинга Песков также сообщил, что Россия рассматривает решение финских властей как угрозу. Дальнейшие действия со стороны РФ будут зависеть о того, «в чем будет выражаться процесс расширения НАТО, насколько военная инфраструктура будет приближаться к нашим границам». «Есть действующее поручение президента разработать перечень мер по укреплению нашего западного фланга в связи с укреплением восточного фланга НАТО. Это все станет элементом для нашего анализа и выработки мер, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность», — заявил Дмитрий Песков журналистам.

Президент и премьер Финляндии сегодня официально заявили о подготовке заявки на вступление в НАТО. До сих пор страна имела внеблоковый статус. В 2018 году Финляндия организовала саммит России и США с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

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В Кремле сожалеют о решении Финляндии вступить в НАТО. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Финляндия присоединилась к недружественным шагам, которые были предприняты в рамках ЕС по отношению к нашей стране. [Решение Финляндии о вступлении в НАТО] не может не вызывать нашего сожаления и является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов», — отметил представитель Кремля. В ходе брифинга Песков также сообщил, что Россия рассматривает решение финских властей как угрозу. Дальнейшие действия со стороны РФ будут зависеть о того, «в чем будет выражаться процесс расширения НАТО, насколько военная инфраструктура будет приближаться к нашим границам». «Есть действующее поручение президента разработать перечень мер по укреплению нашего западного фланга в связи с укреплением восточного фланга НАТО. Это все станет элементом для нашего анализа и выработки мер, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность», — заявил Дмитрий Песков журналистам. Президент и премьер Финляндии сегодня официально заявили о подготовке заявки на вступление в НАТО. До сих пор страна имела внеблоковый статус. В 2018 году Финляндия организовала саммит России и США с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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