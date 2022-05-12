Песков объяснил запрет для попавших под санкции дочек «Газпрома»

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Россия ввела санкции против энергетических компаний ЕС Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Зарубежные энергетические компании, которые попали под ответные российские санкции, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Санкции блокирующие в отношении этих компаний. Поэтому с этими компаниями не будет никаких взаимоотношений — они просто запрещены. Эти компании больше не могут участвовать в процессе [поставок российского газа]», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Ранее правительство РФ утвердило ответные санкции в отношении 31 организации из Германии, Франции и других стран Евросоюза, а также Сингапура и США. В списке также оказались бывшие европейские дочки «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа, передает «Национальная служба новостей».

Ранее США, страны ЕС и другие государства ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения по вопросу запрета российских энергоносителей. Например, Венгрия блокирует эмбарго.

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Зарубежные энергетические компании, которые попали под ответные российские санкции, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Санкции блокирующие в отношении этих компаний. Поэтому с этими компаниями не будет никаких взаимоотношений — они просто запрещены. Эти компании больше не могут участвовать в процессе [поставок российского газа]», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Ранее правительство РФ утвердило ответные санкции в отношении 31 организации из Германии, Франции и других стран Евросоюза, а также Сингапура и США. В списке также оказались бывшие европейские дочки «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа, передает «Национальная служба новостей». Ранее США, страны ЕС и другие государства ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения по вопросу запрета российских энергоносителей. Например, Венгрия блокирует эмбарго.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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