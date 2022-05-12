Песков объяснил запрет для попавших под санкции дочек «Газпрома»

12 мая 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Россия ввела санкции против энергетических компаний ЕС Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Зарубежные энергетические компании, которые попали под ответные российские санкции, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Санкции блокирующие в отношении этих компаний. Поэтому с этими компаниями не будет никаких взаимоотношений — они просто запрещены. Эти компании больше не могут участвовать в процессе [поставок российского газа]», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Ранее правительство РФ утвердило ответные санкции в отношении 31 организации из Германии, Франции и других стран Евросоюза, а также Сингапура и США. В списке также оказались бывшие европейские дочки «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа, передает «Национальная служба новостей». Ранее США, страны ЕС и другие государства ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения по вопросу запрета российских энергоносителей. Например, Венгрия блокирует эмбарго. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Зарубежные энергетические компании, которые попали под ответные российские санкции, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Санкции блокирующие в отношении этих компаний. Поэтому с этими компаниями не будет никаких взаимоотношений — они просто запрещены. Эти компании больше не могут участвовать в процессе [поставок российского газа]», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Ранее правительство РФ утвердило ответные санкции в отношении 31 организации из Германии, Франции и других стран Евросоюза, а также Сингапура и США. В списке также оказались бывшие европейские дочки «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа, передает «Национальная служба новостей». Ранее США, страны ЕС и другие государства ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения по вопросу запрета российских энергоносителей. Например, Венгрия блокирует эмбарго.