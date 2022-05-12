В отличие от шведских брункрислы, майорны и прочих у российских моделей названий нет, только актикулы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

После ухода шведской компании IKEA с российского рынка екатеринбургская компания «Альтерна» запустила производство аналогичной мебели — бюджетной, функциональной и лаконичной. URA.RU побывало на фабрике, которая рассчитывает заменить зарубежный бренд.

Как рассказал управляющий предприятия Константин Кухаренко, название у новой линейки то же, что и у фабрики — «Альтерна». Производят замену IKEA из ламинированной ДСП — древесно-стружечной плиты, которую привозят из Уфы. Фурнитура — китайская.

Название у новой линейки то же, что и у фабрики — «Альтерна» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Производят замену IKEA из ламинированной ДСП — древесно-стружечной плиты, которую привозят из Уфы. Фурнитура — китайская Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Привезенные из Башкирии плиты сперва распиливают, затем клеят по краям кромки. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мебель для кухни отправляют под пресс, где плиты покрывают защитной пленкой. После этого в них сверлят отверстия под фурнитуру и упаковывают.

Всего на фабрике выпускают 1,5 тысячи изделий в день. Изделие здесь — это модуль или набор деталей для одного предмета мебели — тумбочки, шкафа или чего-то другого.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

По словам Константина Кухаренко, спрос на двойника IKEA высокий, но это связано больше с сезонностью — в мае традиционно вырастают продажи. И у «Альтерны» они не выше, чем у других линеек фабрики. Кухаренко рассказал, что после запуска новой линейки, покупатели приходят в офис почти каждый день.

По его словам, мебель «Альтерны» продается по всей России. На розничном рынке ее распространяют дилеры. Сама фабрика торгует своей продукцией только у себя в офисе на Химмаше. В Свердловской области мебель «Альтерны» продается в 30 магазинах.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Линейка, которая создана на замену IKEA постепенно расширяется. Изначально в ней было около 20 моделей, сейчас — 40. Это мебель для ванной комнаты, в том числе зеркала, прикроватные тумбы, шкафы, комоды, системы хранения в виде кубов, письменные столы, гардеробные.

В отличие от шведских брункрислы, майорны и гангульта, у российских моделей названий нет. Есть только артикулы.

В рознице кухни будут стоить от 120 тысяч рублей, шкафы — от 15 тысяч рублей, комоды — от 10 тысяч рублей, тумбы — от 4 тысяч рублей. Цены устанавливают, также ориентируясь на IKEA. Так, стеллажи, которые в магазине шведской сети стоили 7 299 рублей, у «Альтерны» будут стоить от 7 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

IKEA приостановила свою деятельность в России из-за военной спецоперации РФ на Украине. По той же причине российский рынок покинули десятки других зарубежных компаний. Страны Европы, США, Великобритания, Канада и Япония ввели санкции в отношении России.

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