В Доме офицеров проводили ремонт без разрешения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал врио начальника Дома офицеров Центрального военного округа Сергея Кононова за то, что он не остановил ремонт здания, с которого осыпалась штукатурка и падали кирпичи. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Признать Кононова виновным, назначить штраф 20 тысяч рублей», — говорится в решении суда. Представитель военной прокуратуры уточнила, что, по предварительной оценке, неостановленный ремонт нанес зданию ущерб в 230 млн рублей.

Сам Кононов заявил, что признает свою вину, хотя работы велись исключительно для того, чтобы восстановить разрушающееся здание. «Решение о ремонте было принято, потому что здание находилось в плачевном состоянии: кирпичи падали на головы, пол прогнил насквозь. Это были позитивные работы, чтобы сделать облик здания лучше», — рассказал адвокат Сергея Кононова.

При этом суд признал, что ремонт в Доме офицеров, который является объектом культурного наследия, был незаконным. Окончательную сумму установит экспертиза, однако, по словам представителя военной прокуратуры, разрушена, как минимум, статуя над главным входом.

Ремонт в Доме офицеров начался в 2021 году, однако тогда не было получено соответствующее разрешение и лицензия. Сергей Кононов не сразу заметил, что ремонт не остановлен. Это повлекло за собой нанесение зданию серьезного ущерба, уверены в военной прокуратуре.

В конце 2021 года вокруг Окружного Дома офицеров разгорелся скандал из-за установки барельефа Иосифа Сталина. Представители Центрального военного округа пояснили, что это сделано ради возвращения исторического облика фасаду здания. Группа горожан вышла с пикетом против барельефа.

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