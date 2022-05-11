Председатель думы Югорска Алексей Харлов избран главой города Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главой Югорска стал председатель городской думы Алексей Харлов. Такое решение было принято на заседании представительного органа власти. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом голосования депутатов.

До выступления перед депутатами думы Югорска конкурсной комиссией было допущено три кандидата. Помимо Харлова, это директор «Югорскэнергогаза» Роман Ефимов и коммунист Артем Аминов. Но депутаты в большей степени оценили программу развития города, которую предложил спикер думы. Харлов заявил, что Югорск должен стать логистическим центром на западе ХМАО. В итоге за его кандидатуру проголосовало 15 из 20 народных избранников», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что инаугурация нового главы города назначена на 14 мая.

Дозвониться до самого Харлова на момент публикации материала не удалось. Он не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Харлов являлся фаворитом на пост главы Югорска среди всех кандидатов. Прежний мэр Андрей Бородкин весной объявил о своей отставке по личным мотивам.