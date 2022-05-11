Губернатор ЯНАО мотивировал дорожников угрозами

Глава Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что у дорожников есть все необходимое для качественной работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дорожникам в ЯНАО не удастся прикрыться новой экономической ситуацией в случае срывов сроков или некачественных работ. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на совещание о готовности подрядного комплекса к старту сезона дорожных работ.

«Мы полностью сохраняем планы и на нашей главной трассе, и в муниципалитетах. Для работ используются отечественные материалы, оборудованием наши подрядчики обеспечены. Поэтому отговорок быть не может — все должно быть сделано качественно и в срок. Будем внимательно за этим следить», — приводит пресс-служба властей слова губернатора на сайте правительства ЯНАО.

Как сообщает пресс-служба правительства, сейчас подрядчики продолжают заготовку материалов, но к старту сезона дорожных работ они уже готовы. В некоторых городах ЯНАО дорожники уже приступили к модернизации дорожной сети. Кроме того, работы ведутся на нескольких участках главной трассы региона — Сургут-Салехард.

Ранее глава Ямал отмечал, что несмотря на санкции, все запланированные ремонты и стройки в регионе будут реализованы. Тогда Артюхов также заявлял, что все необходимое у подрядчиков есть.

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