Москалькова: десятки моряков РФ попали в плен на Украине

12 мая 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова назвала число пленных моряков на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине в плен попали 73 российских моряка. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «К нам поступило еще сегодня два обращения об удерживаемых моряках и экипажах», — сообщила Москалькова, ее слова приводит РИА «Новости». Всего на ее имя обратились 73 моряка, которые удерживаются на Украине. Ранее она сообщила, что оказавшиеся в плену члены экипажа российского судна «Авангард» были освобождены и вернулись домой. Их удерживали 72 дня. Россия проводит спецоперацию на Украине по защите жителей Донбасса, ее целями президент РФ Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Приоритетом российских военных российский лидер назвал исключение напрасных жертв среди мирного населения и корректное обращение с украинскими пленными. При этом даже в ООН подтвердили, что украинские войска пытают российских пленных, передает «Царьград». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

На Украине в плен попали 73 российских моряка. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «К нам поступило еще сегодня два обращения об удерживаемых моряках и экипажах», — сообщила Москалькова, ее слова приводит РИА «Новости». Всего на ее имя обратились 73 моряка, которые удерживаются на Украине. Ранее она сообщила, что оказавшиеся в плену члены экипажа российского судна «Авангард» были освобождены и вернулись домой. Их удерживали 72 дня. Россия проводит спецоперацию на Украине по защите жителей Донбасса, ее целями президент РФ Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Приоритетом российских военных российский лидер назвал исключение напрасных жертв среди мирного населения и корректное обращение с украинскими пленными. При этом даже в ООН подтвердили, что украинские войска пытают российских пленных, передает «Царьград».