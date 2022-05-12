Военный аналитик заявил о малых потерях РФ в спецоперации. «Не сопоставимо с Чечней и Афганом»

12 мая 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Россия бережет солдат и мирных жителей, считает Николай Костикин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время спецоперации на Украине российская армия несет единичные потери солдат. Об этом URA.RU рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Николай Костикин. «Подготовка солдат и моральных дух очень важны, чтобы они не превратились в людей без тормозов. Поскольку народы очень близкие — это сказывается на темпах наступления и выборе методов противодействия. Солдат сейчас берегут. Потери по количеству сейчас не сопоставимы ни с Чеченской, ни с Афганской войной. У нас нет завала в госпиталях. По погибшим количество за два месяца — это единицы, не сотни», — сказал Николай Костикин. По его словам, нельзя сравнивать действия военных во время Афганской войны и сейчас. «Это разный театр военных действий, разное население и разный подход. Война в Афганистане проходила на территории исламского государства с абсолютно нелояльным населением, для которых мы изначально были врагами», — отметил Костикин. Вместе с тем собеседник агентства отметил общие черты спецоперации со Второй Чеченской войной. «Там было много русских, русскоязычное население. Очень похожа была ситуация с Украиной именно тем, что население было отуманено лозунгами. Плюс, когда войско пришло, многие, кто даже эти лозунги не поддерживал, взялись за оружие, на их землю пришли люди, которых они считали врагами. Это все надо рассматривать в динамике. Сейчас мы воюем бок о бок. Это взаимоуважение, выручка. Это был сложный период, но мы его преодолели. Это дает надежду, что на Украине это завершится», — подчеркнул военный аналитик. Собеседник URA.RU назвал еще один пример похожей операции. «Этот сценарий похож на то, как Великобритания решала проблему с Белфастом, но с поправкой на масштаб. Это близкие братские народы тоже. В итоге решили действовать максимально гуманно. Избавились от акций устрашения, уничтожения и действовали примерно также. Операция признана успешной», — заключил Костикин. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам и объявил о начале спецоперации на Украине. Он многократно подчеркивал, что в планах России нет оккупации территории этой страны. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ может дать решительный ответ в случае, если страны Запада захотят повлиять на спецоперацию на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Во время спецоперации на Украине российская армия несет единичные потери солдат. Об этом URA.RU рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Николай Костикин. «Подготовка солдат и моральных дух очень важны, чтобы они не превратились в людей без тормозов. Поскольку народы очень близкие — это сказывается на темпах наступления и выборе методов противодействия. Солдат сейчас берегут. Потери по количеству сейчас не сопоставимы ни с Чеченской, ни с Афганской войной. У нас нет завала в госпиталях. По погибшим количество за два месяца — это единицы, не сотни», — сказал Николай Костикин. По его словам, нельзя сравнивать действия военных во время Афганской войны и сейчас. «Это разный театр военных действий, разное население и разный подход. Война в Афганистане проходила на территории исламского государства с абсолютно нелояльным населением, для которых мы изначально были врагами», — отметил Костикин. Вместе с тем собеседник агентства отметил общие черты спецоперации со Второй Чеченской войной. «Там было много русских, русскоязычное население. Очень похожа была ситуация с Украиной именно тем, что население было отуманено лозунгами. Плюс, когда войско пришло, многие, кто даже эти лозунги не поддерживал, взялись за оружие, на их землю пришли люди, которых они считали врагами. Это все надо рассматривать в динамике. Сейчас мы воюем бок о бок. Это взаимоуважение, выручка. Это был сложный период, но мы его преодолели. Это дает надежду, что на Украине это завершится», — подчеркнул военный аналитик. Собеседник URA.RU назвал еще один пример похожей операции. «Этот сценарий похож на то, как Великобритания решала проблему с Белфастом, но с поправкой на масштаб. Это близкие братские народы тоже. В итоге решили действовать максимально гуманно. Избавились от акций устрашения, уничтожения и действовали примерно также. Операция признана успешной», — заключил Костикин. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам и объявил о начале спецоперации на Украине. Он многократно подчеркивал, что в планах России нет оккупации территории этой страны. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ может дать решительный ответ в случае, если страны Запада захотят повлиять на спецоперацию на Украине.