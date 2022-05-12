Путин: санкции Запада провоцируют глобальный кризис

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин обратил внимание на высокую инфляцию в ЕС Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции Запада против России бьют по экономикам Европы и США, провоцируя глобальный кризис. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Глава государства отметил, что кризис, в первую очередь, проявляется в резком росте инфляции в Европе. В ряде стран она достигла 20%, а в еврозоне стоимость товаров превышает 11%, уточнил президент РФ.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи и выросла инфляция. При этом как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, в России инфляция в годовом пересчете снизилась до 6,4%.

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Санкции Запада против России бьют по экономикам Европы и США, провоцируя глобальный кризис. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что кризис, в первую очередь, проявляется в резком росте инфляции в Европе. В ряде стран она достигла 20%, а в еврозоне стоимость товаров превышает 11%, уточнил президент РФ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи и выросла инфляция. При этом как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, в России инфляция в годовом пересчете снизилась до 6,4%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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