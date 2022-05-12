Путин: санкции Запада провоцируют глобальный кризис

12 мая 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обратил внимание на высокую инфляцию в ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Запада против России бьют по экономикам Европы и США, провоцируя глобальный кризис. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что кризис, в первую очередь, проявляется в резком росте инфляции в Европе. В ряде стран она достигла 20%, а в еврозоне стоимость товаров превышает 11%, уточнил президент РФ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи и выросла инфляция. При этом как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, в России инфляция в годовом пересчете снизилась до 6,4%. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Санкции Запада против России бьют по экономикам Европы и США, провоцируя глобальный кризис. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что кризис, в первую очередь, проявляется в резком росте инфляции в Европе. В ряде стран она достигла 20%, а в еврозоне стоимость товаров превышает 11%, уточнил президент РФ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи и выросла инфляция. При этом как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, в России инфляция в годовом пересчете снизилась до 6,4%.