Власти отчитались о восстановлении экономики РФ

12 мая 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Максим Решетников заявил, что инфляция снизилась Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экономика России демонстрирует устойчивость, а ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Российская экономика действительно демонстрирует устойчивость. Стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках. Инфляция существенно замедлилась. За последнюю неделю она в годовом пересчете снизилась до 6,4% до уровня, который был до всей этой ситуации», — заявил Решетников в ходе совещания по экономическим вопросам. Глава Минэкономразвития также уведомил, что удалось избежать резкого сокращения производства и роста безработицы. Также в России не наблюдается дефицита товаров, волна ажиотажного спроса прошла. В ответ президент РФ Владимир Путин заметил, что внутренний спрос в стране ниже прошлогоднего, а объем денежных средств на счетах предприятий и граждан сокращается, что сказывается на динамике экономики РФ. Центробанк составил прогноз, согласно которому пик кризиса будет пройден уже в конце 2022 года, а к середине 2023-го экономика России продолжит развитие. В 2024 году страну ждет инфляция всего в 4%, а также возобновление экономического роста, пишет «Царьград». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Экономика России демонстрирует устойчивость, а ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Российская экономика действительно демонстрирует устойчивость. Стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках. Инфляция существенно замедлилась. За последнюю неделю она в годовом пересчете снизилась до 6,4% до уровня, который был до всей этой ситуации», — заявил Решетников в ходе совещания по экономическим вопросам. Глава Минэкономразвития также уведомил, что удалось избежать резкого сокращения производства и роста безработицы. Также в России не наблюдается дефицита товаров, волна ажиотажного спроса прошла. В ответ президент РФ Владимир Путин заметил, что внутренний спрос в стране ниже прошлогоднего, а объем денежных средств на счетах предприятий и граждан сокращается, что сказывается на динамике экономики РФ. Центробанк составил прогноз, согласно которому пик кризиса будет пройден уже в конце 2022 года, а к середине 2023-го экономика России продолжит развитие. В 2024 году страну ждет инфляция всего в 4%, а также возобновление экономического роста, пишет «Царьград».