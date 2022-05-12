Nike разорвала контракт с футбольным клубом «Урал»

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Чемпионат России 2017-18. 5 тур. ФК Урал - ФК Зенит. Екатеринбург, фк урал, вип ложа
Американская компания была техническим спонсором футбольной команды Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Технический спонсор футбольной команды из Екатеринбурга «Урал» Nike предупредил руководство клуба о прекращении сотрудничества. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе команды.

«Руководство ФК „Урал“ получило уведомление о прекращении сотрудничества со стороны компании Nike. В ближайшее время останемся в их форме, потом посмотрим, как будет продолжаться дальше», — сообщили в пресс-службе команды. Уточняется, что у клуба есть предложения по поставкам со стороны других фирм, но клуб не готов раскрывать возможные варианты.

Ранее стало известно, что компания Nike приостанавливает коммерческую деятельность на территории России из-за западных санкций в ответ на СВО России на Украине. Российский президент Владимир Путин отмечал, что такие экономические действия вызваны, чтобы «отменить Россию».

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Технический спонсор футбольной команды из Екатеринбурга «Урал» Nike предупредил руководство клуба о прекращении сотрудничества. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе команды. «Руководство ФК „Урал“ получило уведомление о прекращении сотрудничества со стороны компании Nike. В ближайшее время останемся в их форме, потом посмотрим, как будет продолжаться дальше», — сообщили в пресс-службе команды. Уточняется, что у клуба есть предложения по поставкам со стороны других фирм, но клуб не готов раскрывать возможные варианты. Ранее стало известно, что компания Nike приостанавливает коммерческую деятельность на территории России из-за западных санкций в ответ на СВО России на Украине. Российский президент Владимир Путин отмечал, что такие экономические действия вызваны, чтобы «отменить Россию».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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