Nike разорвала контракт с футбольным клубом «Урал»

12 мая 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Американская компания была техническим спонсором футбольной команды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Технический спонсор футбольной команды из Екатеринбурга «Урал» Nike предупредил руководство клуба о прекращении сотрудничества. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе команды. «Руководство ФК „Урал“ получило уведомление о прекращении сотрудничества со стороны компании Nike. В ближайшее время останемся в их форме, потом посмотрим, как будет продолжаться дальше», — сообщили в пресс-службе команды. Уточняется, что у клуба есть предложения по поставкам со стороны других фирм, но клуб не готов раскрывать возможные варианты. Ранее стало известно, что компания Nike приостанавливает коммерческую деятельность на территории России из-за западных санкций в ответ на СВО России на Украине. Российский президент Владимир Путин отмечал, что такие экономические действия вызваны, чтобы «отменить Россию». Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Технический спонсор футбольной команды из Екатеринбурга «Урал» Nike предупредил руководство клуба о прекращении сотрудничества. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе команды. «Руководство ФК „Урал“ получило уведомление о прекращении сотрудничества со стороны компании Nike. В ближайшее время останемся в их форме, потом посмотрим, как будет продолжаться дальше», — сообщили в пресс-службе команды. Уточняется, что у клуба есть предложения по поставкам со стороны других фирм, но клуб не готов раскрывать возможные варианты. Ранее стало известно, что компания Nike приостанавливает коммерческую деятельность на территории России из-за западных санкций в ответ на СВО России на Украине. Российский президент Владимир Путин отмечал, что такие экономические действия вызваны, чтобы «отменить Россию».