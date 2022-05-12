Курганский экс-чиновник, отвечавший за дороги, нашел новую работу

Евгений Меньщиков стал директором ООО «МостДорРесурс» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший начальник управления автомобильных дорог департамента строительства Курганской области Евгений Меньщиков стал директором курганского ООО «МостДорРесурс». Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ранее эта компания фигурировала в уголовном деле о взятке экс-заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову.

«Полное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью „МостДорРесурс“. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: Меньщиков Евгений Александрович, директор», — указано в выписке из ЕГРЮЛ.

В сервисе СБИС указано, что, по данным Генпрокуратуры РФ, ООО «МостДорРесурс» привлекалось к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Как ранее сообщало URA.RU, в августе 2020 года компанию оштрафовали на миллион рублей за взятку бывшему замгубернатора Курганской области Роману Ванюкову. Представитель компании передал экс-чиновнику деньги за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ.

Меньщиков был начальником управления автомобильных дорог в департаменте строительства Курганской области с февраля 2019 года по февраль 2020 года. До этого с марта 2018 года Меньщиков возглавлял государственное казенное учреждение «Курганавтодор». Номера телефона экс-чиновника в распоряжении URA.RU нет.