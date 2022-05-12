Источник: уральский силовик перед смертью ругался с начальством

12 мая 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Умерший в своем кабинете полковник накануне поругался с начальством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Утром 12 мая в своем рабочем кабинете в главке МВД умер начальник отдела организации охраны общественного порядка Управления на транспорте МВД РФ по УрФО полковник Евгений Рушков. Накануне за снижение выявлений преступлений его отчитало начальство. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «На квартальном совещании начальник потребовал от Рушкова доложить, по каким причинам снизилось количество выявлений преступлений сотрудниками его отдела [по организации охраны общественного порядка]», — делится собеседник URA.RU. Как утверждает инсайдер, суть конфликта заключалась в том, что умерший Рушков начал спорить с начальником. В частности, он указал, что руководитель сам незадолго до этого распорядился не выявлять преступления и не составлять протоколы по статьям 318 и 319 УК РФ (оскорбление и применение насилия против полицейского). «После этого на Рушкова, мягко говоря, обрушилась критика», — резюмирует источник. Ранее стало известно, что полковник полиции скончался в своем кабинете 12 мая. В Следственном управлении СК РФ и в УТ МВД России по УрФО смерть силовика не комментируют, URA.RU направило в ведомства официальные запросы. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Утром 12 мая в своем рабочем кабинете в главке МВД умер начальник отдела организации охраны общественного порядка Управления на транспорте МВД РФ по УрФО полковник Евгений Рушков. Накануне за снижение выявлений преступлений его отчитало начальство. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «На квартальном совещании начальник потребовал от Рушкова доложить, по каким причинам снизилось количество выявлений преступлений сотрудниками его отдела [по организации охраны общественного порядка]», — делится собеседник URA.RU. Как утверждает инсайдер, суть конфликта заключалась в том, что умерший Рушков начал спорить с начальником. В частности, он указал, что руководитель сам незадолго до этого распорядился не выявлять преступления и не составлять протоколы по статьям 318 и 319 УК РФ (оскорбление и применение насилия против полицейского). «После этого на Рушкова, мягко говоря, обрушилась критика», — резюмирует источник. Ранее стало известно, что полковник полиции скончался в своем кабинете 12 мая. В Следственном управлении СК РФ и в УТ МВД России по УрФО смерть силовика не комментируют, URA.RU направило в ведомства официальные запросы.