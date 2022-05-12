Психиатр Хайкин назвал 3 вида нарушений в мозге после COVID

13 мая 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

После COVID-19 у переболевших может начаться бессоница Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Через пару месяцев после COVID-19 у пациентов могут развиться три вида нарушений в головном мозге: снижение памяти и умственной работоспособности у пожилых людей, тревожные расстройства в молодом и среднем возрасте и бессонница у разных возрастных групп. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы, кандидат медицинских наук Вадим Хайкин. «По частоте того, что мы наблюдаем, я бы выделил когнитивные нарушения, тревожные расстройства, в том числе панические атаки, а также бессонницу. Первые чаще всего встречаются в пожилом и старческом возрасте даже после легкой формы COVID-19. Человек становится невнимательным и забывчивым. Тревожные расстройства проявляются в молодом возрасте до 44 лет включительно и среднем, до 59 лет. Нарушения сна характерны для разных групп людей. Бессонница может быть и следствием повышенной тревожности, и астенических проявлений. Человек больше устает, утомляется, дремлет днем и не спит ночью», — объяснил Вадим Хайкин. Психиатр подчеркнул, что тревожные расстройства после COVID-19 встречаются только в молодом возрасте из-за высокой эмоциональной гибкости. «Проявлением высокой тревожности являются панические атаки, а это все больше всего связано с эмоциональной гибкостью. Чем она выше, тем выше риск развития симптома. Люди в пожилом, старческом возрасте становятся более ригидными (отсутствие реакции, — прим. URA.RU), эмоции у них не такие гибкие, быстрые, изменяющиеся. У людей с чувством повышенной ответственности высок риск развития тревожных расстройств, то есть у тех, кто менее склонен к отдыху и психологическому расслаблению», — добавил Хайкин. По словам спикера, в случае проявления одного из трех симптомов, необходимо обращаться к психиатру. «Если появляется или усиливается что-то из этой триады, нужно обращаться к врачу. И не нужно бояться идти к психиатру Также в этом вопросе может помочь невролог», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Через пару месяцев после COVID-19 у пациентов могут развиться три вида нарушений в головном мозге: снижение памяти и умственной работоспособности у пожилых людей, тревожные расстройства в молодом и среднем возрасте и бессонница у разных возрастных групп. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы, кандидат медицинских наук Вадим Хайкин. «По частоте того, что мы наблюдаем, я бы выделил когнитивные нарушения, тревожные расстройства, в том числе панические атаки, а также бессонницу. Первые чаще всего встречаются в пожилом и старческом возрасте даже после легкой формы COVID-19. Человек становится невнимательным и забывчивым. Тревожные расстройства проявляются в молодом возрасте до 44 лет включительно и среднем, до 59 лет. Нарушения сна характерны для разных групп людей. Бессонница может быть и следствием повышенной тревожности, и астенических проявлений. Человек больше устает, утомляется, дремлет днем и не спит ночью», — объяснил Вадим Хайкин. Психиатр подчеркнул, что тревожные расстройства после COVID-19 встречаются только в молодом возрасте из-за высокой эмоциональной гибкости. «Проявлением высокой тревожности являются панические атаки, а это все больше всего связано с эмоциональной гибкостью. Чем она выше, тем выше риск развития симптома. Люди в пожилом, старческом возрасте становятся более ригидными (отсутствие реакции, — прим. URA.RU), эмоции у них не такие гибкие, быстрые, изменяющиеся. У людей с чувством повышенной ответственности высок риск развития тревожных расстройств, то есть у тех, кто менее склонен к отдыху и психологическому расслаблению», — добавил Хайкин. По словам спикера, в случае проявления одного из трех симптомов, необходимо обращаться к психиатру. «Если появляется или усиливается что-то из этой триады, нужно обращаться к врачу. И не нужно бояться идти к психиатру Также в этом вопросе может помочь невролог», — подытожил он.