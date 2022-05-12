Губернатор Шумков объявил о дополнительной поддержке детей

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, шумков вадим, портрет
По словам губернатора Вадима Шумкова, новая материальная поддержка коснется 7000 жителей региона Фото:

В Курганской области детям-инвалидам и взрослым инвалидам, получающим минимальную пенсию, выдадут продуктовые наборы на сумму 5000 рублей. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков 12 мая написал в своем telegram-канале.

«Сегодня на антикризисном штабе приняли решение о дополнительной материальной мере поддержке еще двух категорий населения. Это 3600 семей, имеющих детей-инвалидов. Также почти 3500 взрослых инвалидов 1-й и 2-й группы, получающих минимальную пенсию», — рассказал Шумков.

По его словам, этим жителям региона в мае выдадут продуктовый набор стоимостью 5000 рублей. Из бюджета региона на эти цели выделят 35 млн рублей. Замгубернатора Лариса Кокорина уточнила, что в продуктовый набор войдут мука, тушенка, растительное масло и крупы. Власти отметили, что такой набор позволит обеспечить питанием примерно на два месяца.

Ранее стало известно, что в регионе у 15,5 тысяч инвалидов увеличится пенсия. Индексация пособий составит 8,6%.

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В Курганской области детям-инвалидам и взрослым инвалидам, получающим минимальную пенсию, выдадут продуктовые наборы на сумму 5000 рублей. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков 12 мая написал в своем telegram-канале. «Сегодня на антикризисном штабе приняли решение о дополнительной материальной мере поддержке еще двух категорий населения. Это 3600 семей, имеющих детей-инвалидов. Также почти 3500 взрослых инвалидов 1-й и 2-й группы, получающих минимальную пенсию», — рассказал Шумков. По его словам, этим жителям региона в мае выдадут продуктовый набор стоимостью 5000 рублей. Из бюджета региона на эти цели выделят 35 млн рублей. Замгубернатора Лариса Кокорина уточнила, что в продуктовый набор войдут мука, тушенка, растительное масло и крупы. Власти отметили, что такой набор позволит обеспечить питанием примерно на два месяца. Ранее стало известно, что в регионе у 15,5 тысяч инвалидов увеличится пенсия. Индексация пособий составит 8,6%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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