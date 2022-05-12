Прах женщины планируют доставить из Нидерландов в Пермь Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Погибшая в Нидерландах Анна Мартена была добрым, талантливым и очень общительным человеком. Она увлекалась дизайном и любила свою семью. Об этом URA.RU рассказала близкая подруга женщины, проживающая в Нидерландах, Ксения Лаврская. За три дня до трагедии Мартена позвонила своей подруге, чтобы узнать, как у нее дела.

«С Аней мы знакомы более 30 лет, учились в одном классе. Последний раз созванивались и переписывались с ней 6 мая. У нее было хорошее настроение. Аня сказала, что, все хорошо, муж работает, у сына каникулы и они были дома — обычный день, обычные дела», — рассказала Лаврская.

Со своим мужем, гражданином Нидерландов, пермячка познакомилась в 2013 году, когда гостила у своей подруги в Европе. «Они познакомилась через приложение сайта знакомств, стали переписываться. Встретились у меня дома, посидели, поговорили — вспоминает Ксения Лаврская. — Так у них закрутился роман: то она к нему приезжала, то он к ней. А в 2015 году, в день рождения ее мужа, они поженились в Перми».

Переехав на родину мужа, в Нидерланды, Анна Мартена устроилась на работу в магазин по продаже одежды. По словам ее близкой подруги, погибшая имела высшее экономическое образование, но по специальности не работала: «Очень любила моду и стиль, увлекалась дизайном».

Муж погибшей зарабатывает на жизнь ремонтом кондиционеров и охладительных систем. Лаврская говорит, что ничто не предвещало трагедии: «Никаких ссор в семье не было. Он открытый, общительный и дружелюбный человек». Родители Анны живут в Перми, но приехать в Нидерланды на прощание с дочерью, скорее всего, не смогут.

«Я, и подруги Ани, с которыми она общалась, создали группу и объявили сбор средств для организации прощания и похорон. Доставить тело на родину невозможно, поскольку сейчас нет авиасообщения. Поэтому прощание и кремация будут проходить здесь. По здешнему законодательству, прах должен храниться 30 дней, после чего, он будет доставлен в Пермь», — рассказала Лаврская.

Тела 38-летней Анны Мартене, и ее шестилетнего сына с ножевыми ранениями, были обнаружены 9 мая во время пожара в доме, где проживала семья. Полиция подозревает в убийстве ее мужа. После случившегося он подался в бега, но был задержан в Германии. Обвинение ему пока не предъявлено.

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