Следователи проверяют пермскую полицию из-за смертельного ДТП

После проверки будет дана оценка действию или бездействию полицейский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет начал проверку сотрудников ОМВД Березников (Пермский край) после ДТП, в котором погиб ребенок. Проверку начали после жалоб жителей, который сообщали, что полиция якобы не реагировала на сообщения о пьяном и неадекватном водителе еще до аварии. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Связи с распространенными сведениями о ненадлежащем реагировании должностных лиц ОМВД России по Березниковскому городскому округу, следственным отделом по г. Березники организована процессуальная проверка», — сообщается на сайте. После проверки будет дана оценка действию (бездействию) должностных лиц.

ДТП произошло на улице Мира в Березниках 8 мая. Из-за пьяного водителя погиб 11-летний мальчик, а его 18-летний брат в тяжелом состоянии попал в больницу. Автомобиль проехал на красный свет, сбил переходивших дорогу подростков, проехал несколько десятков метров, врезался в иномарку и вылетел на тротуар.