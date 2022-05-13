Терапевт Алексеева рассказала, чем нельзя мыть посуду

14 мая 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Для посуды нужно использовать моющие средства с натуральными компонентами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ежедневное использование моющих средств для посуды из ненатуральных компонентов может привести к интоксикации, то есть отравлению организма и развитию анафилаксии (острая аллергическая реакция). Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «От постоянного соприкосновения с поверхностно-активными неорганическими веществами может появиться небольшая интоксикация, влияющая на нервную систему, настроение, так как впитывание идет даже через кожу, могут возникнуть аллергические реакции. Это произойдет в том случае, если в моющем средстве присутствуют ненатуральные красители, масла, сильные отдушки. Может даже произойти анафилаксия, когда дыхание затрудняется, пульс учащается, наступает покраснение, развивается отек Квинке», — объяснила Лариса Алексеева. Терапевт посоветовала выбирать моющие средства для посуды с натуральными компонентами. «Все должно быть натуральным, чтобы не было нежелательных реакций, так как моющие средства для посуды мы используем каждый день. Я предпочитаю детские, так как они проходят тестирование Роскачества и врачами-дерматологами. Также можно брать средства, на которых написано „для мытья посуды, овощей и фруктов“, с приставкой „эко“, которые безопасны для окружающей среды, так как они не содержат фосфатов. Хорошо, если в составе такой продукции есть компоненты растительного происхождения — алоэ вера, лимон, лемонграсс, мелисса, которые могут дополнительно оказывать антибактериальное действие. Ну и чтобы смыть средства, посуду нужно споласкивать не менее семи раз, до скрипа. Этот будет означать, что поверхностно-активных веществ на посуде не осталось», — добавила Алексеева. В этот день, 14 мая 1850 года, был зарегистрирован патент на производство первой посудомоечной машины. Изобретателем ее стал Джоэль Гоутон. Машина управлялась вручную и была не очень надежна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Ежедневное использование моющих средств для посуды из ненатуральных компонентов может привести к интоксикации, то есть отравлению организма и развитию анафилаксии (острая аллергическая реакция). Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «От постоянного соприкосновения с поверхностно-активными неорганическими веществами может появиться небольшая интоксикация, влияющая на нервную систему, настроение, так как впитывание идет даже через кожу, могут возникнуть аллергические реакции. Это произойдет в том случае, если в моющем средстве присутствуют ненатуральные красители, масла, сильные отдушки. Может даже произойти анафилаксия, когда дыхание затрудняется, пульс учащается, наступает покраснение, развивается отек Квинке», — объяснила Лариса Алексеева. Терапевт посоветовала выбирать моющие средства для посуды с натуральными компонентами. «Все должно быть натуральным, чтобы не было нежелательных реакций, так как моющие средства для посуды мы используем каждый день. Я предпочитаю детские, так как они проходят тестирование Роскачества и врачами-дерматологами. Также можно брать средства, на которых написано „для мытья посуды, овощей и фруктов“, с приставкой „эко“, которые безопасны для окружающей среды, так как они не содержат фосфатов. Хорошо, если в составе такой продукции есть компоненты растительного происхождения — алоэ вера, лимон, лемонграсс, мелисса, которые могут дополнительно оказывать антибактериальное действие. Ну и чтобы смыть средства, посуду нужно споласкивать не менее семи раз, до скрипа. Этот будет означать, что поверхностно-активных веществ на посуде не осталось», — добавила Алексеева. В этот день, 14 мая 1850 года, был зарегистрирован патент на производство первой посудомоечной машины. Изобретателем ее стал Джоэль Гоутон. Машина управлялась вручную и была не очень надежна.