Отоларинголог Зайцев предупредил об инфаркте из-за насморка

13 мая 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Насморк может стать хроническим через полгода, сказал Владимир Зайцев Фото: Анна Майорова © URA.RU Хронический насморк может привести к инфаркту или инсульту. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Хронический ринит, помимо дискомфорта, способствует плохой вентиляции головного мозга. Человек плохо высыпается, храпит, появляется склонность к инфарктам и инсультам. Он чувствует разбитость, появляется головная боль, апатия. А все начинается все с банального насморка, который не пролечили в свое время», — сказал Владимир Зайцев. По его словам, хронический ринит может остаться с человеком навсегда. «Это не локальная история, что человек неделю плохо дышит, а потом все восстанавливается. Если уже процесс пошел, то он будет иметь нарастающий характер. Это, увы, безвозвратно, при условии, что пациент не буде лечиться. Некоторые считают, что это нормально, когда из носа происходят какие-то выделения, но это не так», — подчеркнул специалист. Врач объяснил, что люди с искривленной перегородкой носа наиболее склонны к ринитам и другим болезням полости носа. «Чем сильнее она искривлена, тем выше вероятность затруднения носового дыхания. Меняется внутренне убранство полости носа. Начинают разрастаться, увеличиваться в размерах носовые раковины, могут начать расти полипы, может развиваться кистозный процесс в гайморовых пазухах. Полгода достаточно для того, чтобы процесс стал хроническим», — объяснил эксперт. Отоларинголог объяснил, что с данной проблемой могут столкнуться многие. «Искривление перегородки имеет либо травматических характер, либо ее наследуют у своих родителей. Только треть населения имеет ровную перегородку носа», — заключил Зайцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Хронический насморк может привести к инфаркту или инсульту. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Хронический ринит, помимо дискомфорта, способствует плохой вентиляции головного мозга. Человек плохо высыпается, храпит, появляется склонность к инфарктам и инсультам. Он чувствует разбитость, появляется головная боль, апатия. А все начинается все с банального насморка, который не пролечили в свое время», — сказал Владимир Зайцев. По его словам, хронический ринит может остаться с человеком навсегда. «Это не локальная история, что человек неделю плохо дышит, а потом все восстанавливается. Если уже процесс пошел, то он будет иметь нарастающий характер. Это, увы, безвозвратно, при условии, что пациент не буде лечиться. Некоторые считают, что это нормально, когда из носа происходят какие-то выделения, но это не так», — подчеркнул специалист. Врач объяснил, что люди с искривленной перегородкой носа наиболее склонны к ринитам и другим болезням полости носа. «Чем сильнее она искривлена, тем выше вероятность затруднения носового дыхания. Меняется внутренне убранство полости носа. Начинают разрастаться, увеличиваться в размерах носовые раковины, могут начать расти полипы, может развиваться кистозный процесс в гайморовых пазухах. Полгода достаточно для того, чтобы процесс стал хроническим», — объяснил эксперт. Отоларинголог объяснил, что с данной проблемой могут столкнуться многие. «Искривление перегородки имеет либо травматических характер, либо ее наследуют у своих родителей. Только треть населения имеет ровную перегородку носа», — заключил Зайцев.