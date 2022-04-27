Захарова: Киев не хочет выпускать мирных граждан из «Азовстали»

27 апреля 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Украина намеренно тянет время, не выпуская людей с завода «Азовсталь», считает Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим не хочет выпускать людей, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «С позиции киевского режима, нельзя допустить, чтобы они вышли… Нужно максимально тянуть время, чтобы привлекать к этой точке всеобщее мировое внимание, рассказывая о тяготах. Они могли бы уже давно выйти, но их там держат. Задача киевского режима — максимально сфокусировать внимание международного сообщества, выдавая это за зверства Москвы», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что находящиеся на заводе боевики не доверяют Киеву и просят эвакуации в Турцию. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Киевский режим не хочет выпускать людей, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «С позиции киевского режима, нельзя допустить, чтобы они вышли… Нужно максимально тянуть время, чтобы привлекать к этой точке всеобщее мировое внимание, рассказывая о тяготах. Они могли бы уже давно выйти, но их там держат. Задача киевского режима — максимально сфокусировать внимание международного сообщества, выдавая это за зверства Москвы», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что находящиеся на заводе боевики не доверяют Киеву и просят эвакуации в Турцию.