Захарова: Киев не хочет выпускать мирных граждан из «Азовстали»

Киевский режим не хочет выпускать людей, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«С позиции киевского режима, нельзя допустить, чтобы они вышли… Нужно максимально тянуть время, чтобы привлекать к этой точке всеобщее мировое внимание, рассказывая о тяготах. Они могли бы уже давно выйти, но их там держат. Задача киевского режима — максимально сфокусировать внимание международного сообщества, выдавая это за зверства Москвы», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что находящиеся на заводе боевики не доверяют Киеву и просят эвакуации в Турцию.
Киевский режим не хочет выпускать людей, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «С позиции киевского режима, нельзя допустить, чтобы они вышли… Нужно максимально тянуть время, чтобы привлекать к этой точке всеобщее мировое внимание, рассказывая о тяготах. Они могли бы уже давно выйти, но их там держат. Задача киевского режима — максимально сфокусировать внимание международного сообщества, выдавая это за зверства Москвы», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что находящиеся на заводе боевики не доверяют Киеву и просят эвакуации в Турцию.