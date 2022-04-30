МО: нацисты в Николаеве проводят карательные рейды и пытки

01 мая 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

Националисты в Николаеве проводят карательные рейды и пытают население Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики проводят карательные рейды в Николаеве. Они проверяют, кто из жителей мог передавать какие-либо данные российским военным и Народной милиции ДНР, а затем подвергают их пыткам. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Николаеве боевики территориальной обороны проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, поводом для задержания становятся звонки и сообщения на российские номера, установленное приложение Telegram, подписки на российские каналы в соцсетях. «Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками», — заключил генерал-полковник. Он также добавил, что в ходе рейдов боевики забирают у граждан продукты и имущество якобы для нужд территориальной обороны. По данным российского ведомства, уже десятки задержанных не вернулись домой, об их судьбах ничего не известно. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей, нанося удары как по отдельным гражданам, так и по общественным объектам. Людей используют в качестве живого щита. В частности, сообщалось, что киевский режим не хочет выпускать людей, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Гражданские, которым удалось выбраться из-под контроля боевиков, рассказывали, как националисты угрожали им расстрелом, использовали их как живой щит, а также забирали еду, вещи и драгоценности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские боевики проводят карательные рейды в Николаеве. Они проверяют, кто из жителей мог передавать какие-либо данные российским военным и Народной милиции ДНР, а затем подвергают их пыткам. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Николаеве боевики территориальной обороны проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, поводом для задержания становятся звонки и сообщения на российские номера, установленное приложение Telegram, подписки на российские каналы в соцсетях. «Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками», — заключил генерал-полковник. Он также добавил, что в ходе рейдов боевики забирают у граждан продукты и имущество якобы для нужд территориальной обороны. По данным российского ведомства, уже десятки задержанных не вернулись домой, об их судьбах ничего не известно. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей, нанося удары как по отдельным гражданам, так и по общественным объектам. Людей используют в качестве живого щита. В частности, сообщалось, что киевский режим не хочет выпускать людей, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Гражданские, которым удалось выбраться из-под контроля боевиков, рассказывали, как националисты угрожали им расстрелом, использовали их как живой щит, а также забирали еду, вещи и драгоценности.