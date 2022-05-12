12 мая 2022
11 мая 2022

Жители ХМАО написали губернатору 4,8 тысяч сообщений в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Комарова ведет страницы во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram. Фото:

В личные сообщения аккаунтов губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсетях с начала года поступило 4,8 тысяч сообщений. Почти треть из них — во «ВКонтакте».

«Приоритет — оперативно реагировать на запросы людей. Нам нужны результаты, ответы на вопросы жителей», — приводит слова Комаровой центр «Открытый регион-Югра».

Губернатор в этом году провела 15 прямых эфиров, в ходе которых жителям округа ответили на 237 поступивших вопросов. Комарова ведет аккаунты во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в мессенджере Telegram.

Ранее URA.RU сообщало, что губернаторы «матрешки» резко поднялись в федеральном рейтинге. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировала губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая переместилась с 48-й на 22-ую строчку рейтинга.

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В личные сообщения аккаунтов губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсетях с начала года поступило 4,8 тысяч сообщений. Почти треть из них — во «ВКонтакте». «Приоритет — оперативно реагировать на запросы людей. Нам нужны результаты, ответы на вопросы жителей», — приводит слова Комаровой центр «Открытый регион-Югра». Губернатор в этом году провела 15 прямых эфиров, в ходе которых жителям округа ответили на 237 поступивших вопросов. Комарова ведет аккаунты во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в мессенджере Telegram. Ранее URA.RU сообщало, что губернаторы «матрешки» резко поднялись в федеральном рейтинге. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировала губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая переместилась с 48-й на 22-ую строчку рейтинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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