Жители ХМАО написали губернатору 4,8 тысяч сообщений в соцсетях

13 мая 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова ведет страницы во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram. Фото: Анна Майорова © URA.RU В личные сообщения аккаунтов губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсетях с начала года поступило 4,8 тысяч сообщений. Почти треть из них — во «ВКонтакте». «Приоритет — оперативно реагировать на запросы людей. Нам нужны результаты, ответы на вопросы жителей», — приводит слова Комаровой центр «Открытый регион-Югра». Губернатор в этом году провела 15 прямых эфиров, в ходе которых жителям округа ответили на 237 поступивших вопросов. Комарова ведет аккаунты во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в мессенджере Telegram. Ранее URA.RU сообщало, что губернаторы «матрешки» резко поднялись в федеральном рейтинге. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировала губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая переместилась с 48-й на 22-ую строчку рейтинга. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В личные сообщения аккаунтов губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсетях с начала года поступило 4,8 тысяч сообщений. Почти треть из них — во «ВКонтакте». «Приоритет — оперативно реагировать на запросы людей. Нам нужны результаты, ответы на вопросы жителей», — приводит слова Комаровой центр «Открытый регион-Югра». Губернатор в этом году провела 15 прямых эфиров, в ходе которых жителям округа ответили на 237 поступивших вопросов. Комарова ведет аккаунты во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в мессенджере Telegram. Ранее URA.RU сообщало, что губернаторы «матрешки» резко поднялись в федеральном рейтинге. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировала губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая переместилась с 48-й на 22-ую строчку рейтинга.