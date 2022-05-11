Губернаторы «матрешки» резко поднялись в федеральном рейтинге

11 мая 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Губернатор Александр Моор занял 6 место в рейтинге глав регионов в РФ по активности в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся с 9-го на 6-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 2—8 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 6-е место, на прошлой неделе — 9-е место», — значится в исследовании. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировала губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая за тот же период переместилась с 48-й на 22-ую строчку рейтинга. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов также улучшил позиции. За неделю губернатор поднялся с 15-го на 11-е место. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся с 9-го на 6-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 2—8 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 6-е место, на прошлой неделе — 9-е место», — значится в исследовании. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировала губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая за тот же период переместилась с 48-й на 22-ую строчку рейтинга. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов также улучшил позиции. За неделю губернатор поднялся с 15-го на 11-е место.