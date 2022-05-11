Губернаторы «матрешки» резко поднялись в федеральном рейтинге

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, моор александр, портрет, госсовет
Губернатор Александр Моор занял 6 место в рейтинге глав регионов в РФ по активности в соцсетях Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся с 9-го на 6-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 2—8 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Александр Моор — 6-е место, на прошлой неделе — 9-е место», — значится в исследовании. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировала губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая за тот же период переместилась с 48-й на 22-ую строчку рейтинга.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов также улучшил позиции. За неделю губернатор поднялся с 15-го на 11-е место.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся с 9-го на 6-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 2—8 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 6-е место, на прошлой неделе — 9-е место», — значится в исследовании. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировала губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая за тот же период переместилась с 48-й на 22-ую строчку рейтинга. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов также улучшил позиции. За неделю губернатор поднялся с 15-го на 11-е место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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