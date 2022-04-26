Огонь с травы перекинулся на автомобили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области загорелась сухая трава, после чего пламя перекинулось на припаркованные автомобили. Об этом сообщили очевидцы в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в социальной сети «ВКонтакте».

«У локомотивного депо кто-то поджег сухую траву, огонь быстро перешел на три припаркованных автомобиля. Все три машины сгорели дотла, еще один автомобиль пострадал от огня», — сообщает очевидец.

На кадрах видно, как водители бегут спасать свои автомобили. В дежурной части МЧС России по Свердловской области сообщили, что на данный момент не готовы комментировать происшествие. Ведомство пообещало дать ответ журналистам URA.RU позднее.

Ранее мы сообщали о начале лесных пожаров в Свердловской области. Также недавно сухая трава горела возле екатеринбургского поселка «Совушки», площадь пожара составляла 10 гектаров.

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Горящие автомобили ФОТО: Екатеринбург — Серов (Online)