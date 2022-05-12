Украина и Финляндия обсудили вступление в НАТО и борьбу с РФ

12 мая 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что президент Финляндии поддержал вступление Украины в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом Финляндии Саули Нийнисте вступление в НАТО и оборону. Об этом украинский лидер сообщил в своем twitter-аккаунте. «Состоялся телефонный разговор с президентом Финляндии. Он высоко оценил готовность Украины подать заявку на вступление в НАТО. Мы также обсудили оборонительное взаимодействие», — написал Зеленский. Ранее Зеленский обратился к руководству НАТО с просьбой принять страну в альянс, напоминает телеканал 360. Власти Финляндии также готовы вступить в Североатлантический альянс. Руководство страны убеждено, что такой шаг укрепит безопасность Финляндии. При этом президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО, пишет агентство Nation news. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на территории Украины утром 24 февраля. Ее основная цель — помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик, а также денацификация и демилитаризация Украины. Как сообщали официальные лица страны, Россия, проводя операцию на Украине, противостоит НАТО, которая годами обучала армию ВСУ военной тактике. Ранее Запад не стал давать гарантии, что альянс не будет расширяться на восток. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом Финляндии Саули Нийнисте вступление в НАТО и оборону. Об этом украинский лидер сообщил в своем twitter-аккаунте. «Состоялся телефонный разговор с президентом Финляндии. Он высоко оценил готовность Украины подать заявку на вступление в НАТО. Мы также обсудили оборонительное взаимодействие», — написал Зеленский. Ранее Зеленский обратился к руководству НАТО с просьбой принять страну в альянс, напоминает телеканал 360. Власти Финляндии также готовы вступить в Североатлантический альянс. Руководство страны убеждено, что такой шаг укрепит безопасность Финляндии. При этом президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО, пишет агентство Nation news. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на территории Украины утром 24 февраля. Ее основная цель — помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик, а также денацификация и демилитаризация Украины. Как сообщали официальные лица страны, Россия, проводя операцию на Украине, противостоит НАТО, которая годами обучала армию ВСУ военной тактике. Ранее Запад не стал давать гарантии, что альянс не будет расширяться на восток.