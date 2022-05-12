В Кургане на месяц закроют улицу в крупном микрорайоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на месяц закроют улицу в крупнейшем микрорайоне города. Причина — устранение аварии на коллекторе по улице Дубынина в Заозерном, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Водный союз»

«Движение автотранспорта будет закрыто с 14 мая до 12 июня на участке от жилого дома № 6 Б в третьем микрорайоне до пересечения с ул. Мостостроителей», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. В «Водном союзе» уточнили, сейчас на перекрестке установят перекачивающие станции и гидрозатворы для бесперебойного водоотведения. После коммунальщики приступят к устранению аварии.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц перекрыли участок, расположенный на пересечении улиц Карла Маркса и Блюхера. На это время общественный транспорт изменит свои маршруты.