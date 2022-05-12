Челябинский термальный курорт закрыли после гибели девочки

Термы не будут работать в течение двух недель Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Еткульском районе по решению суда на 15 суток приостановлена деятельность термального курорта «Баден-Баден», где в феврале утонула 11-летняя девочка. Такое административное наказание суд назначил за нарушения санитарных норм в термах, которые выявила прокурорская проверка, сообщила URA.RU старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«Установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе, в ваннах бассейнов выявлена недопустимая концентрация вещества „Хлороформ“, на бортах бассейнов имелись повреждения, сколы. Кроме того, нарушения выявлены в работе ресторана комплекса — ООО „Ресторанный комплекс“», — рассказала Наталья Мамаева.

В результате юрлицо, отвечающее за работу ресторана оштрафовали на 30 тыс. рублей, деятельность бассейнов приостановили на 15 суток. В пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов региона сообщили, что представители комплекса в суде признали вину, сообщили, что все нарушения устранены, просили наказание в виде предупреждения, однако суд посчитал иначе. Судебные приставы выехали на место и опечатали все бассейны.

Девочка утонула в джакузи термального комплекса 23 февраля. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».