12 мая 2022

Челябинский термальный курорт закрыли после гибели девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, бассейн, горячий источник, купание, термальный источник, баден-баден, баден
Термы не будут работать в течение двух недель Фото:

В Еткульском районе по решению суда на 15 суток приостановлена деятельность термального курорта «Баден-Баден», где в феврале утонула 11-летняя девочка. Такое административное наказание суд назначил за нарушения санитарных норм в термах, которые выявила прокурорская проверка, сообщила URA.RU старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«Установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе, в ваннах бассейнов выявлена недопустимая концентрация вещества „Хлороформ“, на бортах бассейнов имелись повреждения, сколы. Кроме того, нарушения выявлены в работе ресторана комплекса — ООО „Ресторанный комплекс“», — рассказала Наталья Мамаева.

В результате юрлицо, отвечающее за работу ресторана оштрафовали на 30 тыс. рублей, деятельность бассейнов приостановили на 15 суток. В пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов региона сообщили, что представители комплекса в суде признали вину, сообщили, что все нарушения устранены, просили наказание в виде предупреждения, однако суд посчитал иначе. Судебные приставы выехали на место и опечатали все бассейны.

Девочка утонула в джакузи термального комплекса 23 февраля. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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В Еткульском районе по решению суда на 15 суток приостановлена деятельность термального курорта «Баден-Баден», где в феврале утонула 11-летняя девочка. Такое административное наказание суд назначил за нарушения санитарных норм в термах, которые выявила прокурорская проверка, сообщила URA.RU старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. «Установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе, в ваннах бассейнов выявлена недопустимая концентрация вещества „Хлороформ“, на бортах бассейнов имелись повреждения, сколы. Кроме того, нарушения выявлены в работе ресторана комплекса — ООО „Ресторанный комплекс“», — рассказала Наталья Мамаева. В результате юрлицо, отвечающее за работу ресторана оштрафовали на 30 тыс. рублей, деятельность бассейнов приостановили на 15 суток. В пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов региона сообщили, что представители комплекса в суде признали вину, сообщили, что все нарушения устранены, просили наказание в виде предупреждения, однако суд посчитал иначе. Судебные приставы выехали на место и опечатали все бассейны. Девочка утонула в джакузи термального комплекса 23 февраля. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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