Участника войны из ЯНАО удостоили награды РПЦ

13 мая 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

Ветеран Николай Шакуров был награжден РПЦ за работу в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ветерана Великой Отечественной войны Николая Шакурова наградил медалью «За усердные труды» первой степени архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Об этом сообщается на сайте Салехардской епархии. Салехардский архиепископ Николай вручил Николаю Шакурову медаль «За усердные труды» первой степени ФОТО: пресс-служба Салехардской епархии «Петропавловский храм Салехарда посетил ветеран Великой Отечественной войны Николай Тимофеевич Шакуров. Дорого гостя встретил архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский. Архиепископ Николай вручил Николаю Тимофеевичу награду — медаль „За усердные труды“ первой степени», — говорится в сообщении. Николай Шакуров попал на фронт в 1943 году, где принял участие в битве за Оршу, а также в освобождении Белоруссии. Был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией». Ранее URA.RU сообщало, что ветеран Великой Отечественной войны 9 мая принял участие в Салехардском параде. Впервые за последние два года празднования в ЯНАО прошли в традиционном формате. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Ветерана Великой Отечественной войны Николая Шакурова наградил медалью «За усердные труды» первой степени архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Об этом сообщается на сайте Салехардской епархии. «Петропавловский храм Салехарда посетил ветеран Великой Отечественной войны Николай Тимофеевич Шакуров. Дорого гостя встретил архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский. Архиепископ Николай вручил Николаю Тимофеевичу награду — медаль „За усердные труды“ первой степени», — говорится в сообщении. Николай Шакуров попал на фронт в 1943 году, где принял участие в битве за Оршу, а также в освобождении Белоруссии. Был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией». Ранее URA.RU сообщало, что ветеран Великой Отечественной войны 9 мая принял участие в Салехардском параде. Впервые за последние два года празднования в ЯНАО прошли в традиционном формате.