12 мая 2022

Участника войны из ЯНАО удостоили награды РПЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветераны ВОВ в пансионате
Ветеран Николай Шакуров был награжден РПЦ за работу в ЯНАО Фото:

Ветерана Великой Отечественной войны Николая Шакурова наградил медалью «За усердные труды» первой степени архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Об этом сообщается на сайте Салехардской епархии.

Салехардский архиепископ Николай вручил Николаю Шакурову медаль «За усердные труды» первой степени

«Петропавловский храм Салехарда посетил ветеран Великой Отечественной войны Николай Тимофеевич Шакуров. Дорого гостя встретил архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский. Архиепископ Николай вручил Николаю Тимофеевичу награду — медаль „За усердные труды“ первой степени», — говорится в сообщении.

Николай Шакуров попал на фронт в 1943 году, где принял участие в битве за Оршу, а также в освобождении Белоруссии. Был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».

Ранее URA.RU сообщало, что ветеран Великой Отечественной войны 9 мая принял участие в Салехардском параде. Впервые за последние два года празднования в ЯНАО прошли в традиционном формате.

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Ветерана Великой Отечественной войны Николая Шакурова наградил медалью «За усердные труды» первой степени архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Об этом сообщается на сайте Салехардской епархии. «Петропавловский храм Салехарда посетил ветеран Великой Отечественной войны Николай Тимофеевич Шакуров. Дорого гостя встретил архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский. Архиепископ Николай вручил Николаю Тимофеевичу награду — медаль „За усердные труды“ первой степени», — говорится в сообщении. Николай Шакуров попал на фронт в 1943 году, где принял участие в битве за Оршу, а также в освобождении Белоруссии. Был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией». Ранее URA.RU сообщало, что ветеран Великой Отечественной войны 9 мая принял участие в Салехардском параде. Впервые за последние два года празднования в ЯНАО прошли в традиционном формате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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