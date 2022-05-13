В Кургане назвали покупателя бывшего офиса представительства ЯНАО

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Виды Салехарда, россия, герб янао, ямал, герб рф
Представительство ЯНАО действовало в Курганской области до 2019 года Фото:

Офисное помещение в центре Кургана, где ранее располагалось представительство Ямало-Ненецкого автономного округа, купила предположительно адвокат Анастасия Грибанова. Информация об итогах аукциона размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области реализовано государственное имущество. <…> Победителем аукциона является Грибанова Анастасия Александровна, которая предложила наиболее высокую цену», — указано в документе, размещенном на сайте.

Итоговая стоимость помещения, расположенного по адресу ул. Савельева, д. 58, составила 7 273 000 рублей. Площадь помещения составляет 111,6 кв. м. В открытых источниках удалось найти только один номер телефона, принадлежащий полной тезке покупательницы. Он принадлежит адвокату Анастасии Грибановой. На момент написания новости, этот номер не был зарегистрирован в сети.

Представительство ЯНАО в Курганской области действовало с 1999 по 2019 годы. Оно было создано для организации взаимодействия между органами власти, местного самоуправления и юрлицами двух регионов. Им владел аппарат губернатора ЯНАО. Представительство ликвидировали по решению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В конце 2021 года бывший офис представительства выставили на продажу.

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Офисное помещение в центре Кургана, где ранее располагалось представительство Ямало-Ненецкого автономного округа, купила предположительно адвокат Анастасия Грибанова. Информация об итогах аукциона размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области реализовано государственное имущество. <…> Победителем аукциона является Грибанова Анастасия Александровна, которая предложила наиболее высокую цену», — указано в документе, размещенном на сайте. Итоговая стоимость помещения, расположенного по адресу ул. Савельева, д. 58, составила 7 273 000 рублей. Площадь помещения составляет 111,6 кв. м. В открытых источниках удалось найти только один номер телефона, принадлежащий полной тезке покупательницы. Он принадлежит адвокату Анастасии Грибановой. На момент написания новости, этот номер не был зарегистрирован в сети. Представительство ЯНАО в Курганской области действовало с 1999 по 2019 годы. Оно было создано для организации взаимодействия между органами власти, местного самоуправления и юрлицами двух регионов. Им владел аппарат губернатора ЯНАО. Представительство ликвидировали по решению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В конце 2021 года бывший офис представительства выставили на продажу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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