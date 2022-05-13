В Кургане назвали покупателя бывшего офиса представительства ЯНАО

13 мая 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Представительство ЯНАО действовало в Курганской области до 2019 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Офисное помещение в центре Кургана, где ранее располагалось представительство Ямало-Ненецкого автономного округа, купила предположительно адвокат Анастасия Грибанова. Информация об итогах аукциона размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области реализовано государственное имущество. <…> Победителем аукциона является Грибанова Анастасия Александровна, которая предложила наиболее высокую цену», — указано в документе, размещенном на сайте. Итоговая стоимость помещения, расположенного по адресу ул. Савельева, д. 58, составила 7 273 000 рублей. Площадь помещения составляет 111,6 кв. м. В открытых источниках удалось найти только один номер телефона, принадлежащий полной тезке покупательницы. Он принадлежит адвокату Анастасии Грибановой. На момент написания новости, этот номер не был зарегистрирован в сети. Представительство ЯНАО в Курганской области действовало с 1999 по 2019 годы. Оно было создано для организации взаимодействия между органами власти, местного самоуправления и юрлицами двух регионов. Им владел аппарат губернатора ЯНАО. Представительство ликвидировали по решению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В конце 2021 года бывший офис представительства выставили на продажу. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Офисное помещение в центре Кургана, где ранее располагалось представительство Ямало-Ненецкого автономного округа, купила предположительно адвокат Анастасия Грибанова. Информация об итогах аукциона размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области реализовано государственное имущество. <…> Победителем аукциона является Грибанова Анастасия Александровна, которая предложила наиболее высокую цену», — указано в документе, размещенном на сайте. Итоговая стоимость помещения, расположенного по адресу ул. Савельева, д. 58, составила 7 273 000 рублей. Площадь помещения составляет 111,6 кв. м. В открытых источниках удалось найти только один номер телефона, принадлежащий полной тезке покупательницы. Он принадлежит адвокату Анастасии Грибановой. На момент написания новости, этот номер не был зарегистрирован в сети. Представительство ЯНАО в Курганской области действовало с 1999 по 2019 годы. Оно было создано для организации взаимодействия между органами власти, местного самоуправления и юрлицами двух регионов. Им владел аппарат губернатора ЯНАО. Представительство ликвидировали по решению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В конце 2021 года бывший офис представительства выставили на продажу.