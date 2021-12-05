Курганские власти продают бывший офис представительства ЯНАО. Фото

06 декабря 2021 в 07:49 Размер текста - 17 +

Представительство ЯНАО в Курганской области было закрыто в начале 2019 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти Курганской области выставили на продажу офисное помещение в центре Кургана, где ранее располагалось представительство Ямало-Ненецкого автономного округа. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. «Департамент предлагает приобрести в собственность нежилое помещение офиса площадью 111,6 кв.м по адресу: г. Курган, ул. Савельева, д. 58, пом.1. Факторы привлекательности: центральный район города; отличное состояние, качественный ремонт; транспортная доступность объекта, удобные подъездные пути, парковка; облагороженная территория. Начальная цена 7 273 000 рублей», — говорится в объявлении. По данным СБИС, ранее по этому адресу располагалось представительство ЯНАО в Курганской области. Судя по фотографиям, приложенным к объявлению, на торги выставлено именно это помещение. Аукцион назначен на 29 декабря. Представительство ЯНАО в Курганской области было открыто в 1999 году, спустя год после заключения договора о дружбе и сотрудничестве между регионами. Его владельцем, по данным СБИС, был аппарат губернатора ЯНАО. Основная задача представительства — организация взаимодействия между органами власти и местного самоуправления, а также юридическими лицами двух регионов. В конце 2018 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение ликвидировать это представительство. В конце ноября власти Курганской области расширили перечень госимущества, выставляемого на торги. Помимо трех объектов недвижимости, в него включили три грузовых автомобиля и пять тракторов, не используемых по назначению. Фото: torgi.kurganobl.ru Фото: dizo.kurganobl.ru Фото: dizo.kurganobl.ru Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Курганской области выставили на продажу офисное помещение в центре Кургана, где ранее располагалось представительство Ямало-Ненецкого автономного округа. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. «Департамент предлагает приобрести в собственность нежилое помещение офиса площадью 111,6 кв.м по адресу: г. Курган, ул. Савельева, д. 58, пом.1. Факторы привлекательности: центральный район города; отличное состояние, качественный ремонт; транспортная доступность объекта, удобные подъездные пути, парковка; облагороженная территория. Начальная цена 7 273 000 рублей», — говорится в объявлении. По данным СБИС, ранее по этому адресу располагалось представительство ЯНАО в Курганской области. Судя по фотографиям, приложенным к объявлению, на торги выставлено именно это помещение. Аукцион назначен на 29 декабря. Представительство ЯНАО в Курганской области было открыто в 1999 году, спустя год после заключения договора о дружбе и сотрудничестве между регионами. Его владельцем, по данным СБИС, был аппарат губернатора ЯНАО. Основная задача представительства — организация взаимодействия между органами власти и местного самоуправления, а также юридическими лицами двух регионов. В конце 2018 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение ликвидировать это представительство. В конце ноября власти Курганской области расширили перечень госимущества, выставляемого на торги. Помимо трех объектов недвижимости, в него включили три грузовых автомобиля и пять тракторов, не используемых по назначению.