Пожар в селе Бачелино уничтожал жилые дома, автомобили и фельдшерский пункт Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Пожар, произошедший в селе Бачелино Ярковского района 10 мая, за 40 минут уничтожил более 20 домов. Об этом URA.RU рассказали местные жители, ставшие очевидцами ЧП. По их словам, из-за сильного ветра огонь распространялся по населенному пункту с огромной скоростью.

«Пожар начался в одном из домов на окраине села и быстро перекинулся на другие постройки. Деревня сгорела за 40 минут! Температура воздуха была очень высокая. Пожарные приехали быстро, но к этому времени горело уже очень много зданий. Многие люди остались без жилья», — сообщил один из собеседников агентства на условиях анонимности.

Другой житель Бачелино предположил, что окраина деревни выгорела не из-за лесного пожара. «Здесь раньше был завод, и людям выдавали земельные участки под дома. Сейчас его уже нет. Как нет и прав на владение земельными участками у большинства пострадавших от огня жителей. Были намеки, что это не наша земля, и что территория развиваться не будет. Возможно, это как-то взаимосвязано. После пожара нам даже электричество сначала восстанавливать не хотели, но спустя пару дней все сделали», — сообщил местный житель в разговоре с URA.RU.

В администрацию Ярковского района был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Людям запрещено ходить в лес и жечь костры.

10 мая в селе Бачелино Ярковского района произошел большой пожар Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В результате ЧП, в деревне сгорели более 20 жилых домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Огонь также уничтожил хозяйственные постройки и загоны для домашних животных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сгоревшие автомобили местных жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фельдшерско — акушерский пункт полностью выгорел. Чиновники пообещали местным жителям заменить его новым, модульным Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Местные жители, лишившиеся своих домов, пока живут у родственников или в ПВР Фото: Денис Моргунов © URA.RU