12 мая 2022

Очевидцы показали последствия пожара под Тюменью. «Деревня сгорела за 40 минут!» Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Бачелино, пожары. Тюмень
Пожар в селе Бачелино уничтожал жилые дома, автомобили и фельдшерский пункт Фото:
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Лесные пожары в России

Пожар, произошедший в селе Бачелино Ярковского района 10 мая, за 40 минут уничтожил более 20 домов. Об этом URA.RU рассказали местные жители, ставшие очевидцами ЧП. По их словам, из-за сильного ветра огонь распространялся по населенному пункту с огромной скоростью.

«Пожар начался в одном из домов на окраине села и быстро перекинулся на другие постройки. Деревня сгорела за 40 минут! Температура воздуха была очень высокая. Пожарные приехали быстро, но к этому времени горело уже очень много зданий. Многие люди остались без жилья», — сообщил один из собеседников агентства на условиях анонимности.

Другой житель Бачелино предположил, что окраина деревни выгорела не из-за лесного пожара. «Здесь раньше был завод, и людям выдавали земельные участки под дома. Сейчас его уже нет. Как нет и прав на владение земельными участками у большинства пострадавших от огня жителей. Были намеки, что это не наша земля, и что территория развиваться не будет. Возможно, это как-то взаимосвязано. После пожара нам даже электричество сначала восстанавливать не хотели, но спустя пару дней все сделали», — сообщил местный житель в разговоре с URA.RU.

В администрацию Ярковского района был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Людям запрещено ходить в лес и жечь костры.

Бачелино, пожары. Тюмень
10 мая в селе Бачелино Ярковского района произошел большой пожар
Фото:
Бачелино, пожары. Тюмень
В результате ЧП, в деревне сгорели более 20 жилых домов
Фото:
Бачелино, пожары. Тюмень
Огонь также уничтожил хозяйственные постройки и загоны для домашних животных
Фото:
Бачелино, пожары. Тюмень
Сгоревшие автомобили местных жителей
Фото:
Бачелино, пожары. Тюмень
Фельдшерско — акушерский пункт полностью выгорел. Чиновники пообещали местным жителям заменить его новым, модульным
Фото:
Последствия лесного пожара у поселка Богандинский. Тюмень
Местные жители, лишившиеся своих домов, пока живут у родственников или в ПВР
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Пожар, произошедший в селе Бачелино Ярковского района 10 мая, за 40 минут уничтожил более 20 домов. Об этом URA.RU рассказали местные жители, ставшие очевидцами ЧП. По их словам, из-за сильного ветра огонь распространялся по населенному пункту с огромной скоростью. «Пожар начался в одном из домов на окраине села и быстро перекинулся на другие постройки. Деревня сгорела за 40 минут! Температура воздуха была очень высокая. Пожарные приехали быстро, но к этому времени горело уже очень много зданий. Многие люди остались без жилья», — сообщил один из собеседников агентства на условиях анонимности. Другой житель Бачелино предположил, что окраина деревни выгорела не из-за лесного пожара. «Здесь раньше был завод, и людям выдавали земельные участки под дома. Сейчас его уже нет. Как нет и прав на владение земельными участками у большинства пострадавших от огня жителей. Были намеки, что это не наша земля, и что территория развиваться не будет. Возможно, это как-то взаимосвязано. После пожара нам даже электричество сначала восстанавливать не хотели, но спустя пару дней все сделали», — сообщил местный житель в разговоре с URA.RU. В администрацию Ярковского района был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Людям запрещено ходить в лес и жечь костры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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