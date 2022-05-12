12 мая 2022

Тюменские гувернантки зарабатывают 210 тысяч в месяц. Рейтинг высокооплачиваемых профессий

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Тюмень, мама с ребенком
В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий Тюмени оказались гувернантки Фото:

В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий Тюмени за 2022 год оказались гувернантки со средней месячной зарплатой 210 тысяч рублей. Аналитические данные приводит платформа «ГородРабот.ру».

«Топ профессий по зарплатам в Тюмени за период январь — апрель 2022. Стоматолог-имплантолог — 266 тысяч 666 рублей, программист SQL — 250 тысяч в месяц, няня-гувернантка — 210 тысяч рублей», — указано в статистике, опубликованной на платформе.

Также в рейтинг высокооплачиваемых профессий попали сомелье. Их средняя зарплата в Тюмени составляет 181 тысячу 666 рублей. Региональному супервайзеру в среднем платят почти 167 тысяч в месяц. Программист Delphi зарабатывает в среднем 164 тысячи и 444 рубля, а программист Java почти 160 тысяч в месяц. Имплантолог в среднем получает около 153 тысяч. Зарплата няни, которая ухаживает за грудничком, в Тюмени составляет 150 тысяч рублей. Средняя зарплата коучей примерно 147,5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU публиковало список востребованных в Тюмени профессий. В нем оказались инженеры, информатики и педагоги.

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В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий Тюмени за 2022 год оказались гувернантки со средней месячной зарплатой 210 тысяч рублей. Аналитические данные приводит платформа «ГородРабот.ру». «Топ профессий по зарплатам в Тюмени за период январь — апрель 2022. Стоматолог-имплантолог — 266 тысяч 666 рублей, программист SQL — 250 тысяч в месяц, няня-гувернантка — 210 тысяч рублей», — указано в статистике, опубликованной на платформе. Также в рейтинг высокооплачиваемых профессий попали сомелье. Их средняя зарплата в Тюмени составляет 181 тысячу 666 рублей. Региональному супервайзеру в среднем платят почти 167 тысяч в месяц. Программист Delphi зарабатывает в среднем 164 тысячи и 444 рубля, а программист Java почти 160 тысяч в месяц. Имплантолог в среднем получает около 153 тысяч. Зарплата няни, которая ухаживает за грудничком, в Тюмени составляет 150 тысяч рублей. Средняя зарплата коучей примерно 147,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU публиковало список востребованных в Тюмени профессий. В нем оказались инженеры, информатики и педагоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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