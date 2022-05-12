Тюменские гувернантки зарабатывают 210 тысяч в месяц. Рейтинг высокооплачиваемых профессий

13 мая 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий Тюмени оказались гувернантки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий Тюмени за 2022 год оказались гувернантки со средней месячной зарплатой 210 тысяч рублей. Аналитические данные приводит платформа «ГородРабот.ру». «Топ профессий по зарплатам в Тюмени за период январь — апрель 2022. Стоматолог-имплантолог — 266 тысяч 666 рублей, программист SQL — 250 тысяч в месяц, няня-гувернантка — 210 тысяч рублей», — указано в статистике, опубликованной на платформе. Также в рейтинг высокооплачиваемых профессий попали сомелье. Их средняя зарплата в Тюмени составляет 181 тысячу 666 рублей. Региональному супервайзеру в среднем платят почти 167 тысяч в месяц. Программист Delphi зарабатывает в среднем 164 тысячи и 444 рубля, а программист Java почти 160 тысяч в месяц. Имплантолог в среднем получает около 153 тысяч. Зарплата няни, которая ухаживает за грудничком, в Тюмени составляет 150 тысяч рублей. Средняя зарплата коучей примерно 147,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU публиковало список востребованных в Тюмени профессий. В нем оказались инженеры, информатики и педагоги. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий Тюмени за 2022 год оказались гувернантки со средней месячной зарплатой 210 тысяч рублей. Аналитические данные приводит платформа «ГородРабот.ру». «Топ профессий по зарплатам в Тюмени за период январь — апрель 2022. Стоматолог-имплантолог — 266 тысяч 666 рублей, программист SQL — 250 тысяч в месяц, няня-гувернантка — 210 тысяч рублей», — указано в статистике, опубликованной на платформе. Также в рейтинг высокооплачиваемых профессий попали сомелье. Их средняя зарплата в Тюмени составляет 181 тысячу 666 рублей. Региональному супервайзеру в среднем платят почти 167 тысяч в месяц. Программист Delphi зарабатывает в среднем 164 тысячи и 444 рубля, а программист Java почти 160 тысяч в месяц. Имплантолог в среднем получает около 153 тысяч. Зарплата няни, которая ухаживает за грудничком, в Тюмени составляет 150 тысяч рублей. Средняя зарплата коучей примерно 147,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU публиковало список востребованных в Тюмени профессий. В нем оказались инженеры, информатики и педагоги.