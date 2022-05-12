12 мая 2022

В ЯНАО произошел разлив авиационного топлива

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Здохня и шламонакопитель МУП
Возле вертолетной площадки произошел разлив трех тонн авиационного керосина Фото:

В ЯНАО возле вертолетной площадки авиакомпании «Ямал» в селе Яр-Сале (Ямальский район) произошел разлив авиационного керосина. Как сообщается в teleram-канале уральской транспортной прокураты, площадь загрязнения составила 0,13 гектара.

«Возле вертолетной площадки авиакомпании „Ямал“ (с. Яр-Сале ЯНАО) произошел розлив авиационного керосина более 3 тонн из резервуара ГСМ. Предварительная причина — обрыв запорной арматуры», — говорится в сообщении ведомства.

Как добавляет транспортная прокуратура, загрязненный участок обработали сорбентом и удалили топливо. По данному происшествию была организована проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Агентство обратилось за комментарием в авиакомпанию «Ямал». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что на месторождении в ЯНАО произошел выброс который, напугал жителей поселка Новый Порт. Причиной этого стало бурение скважины.

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В ЯНАО возле вертолетной площадки авиакомпании «Ямал» в селе Яр-Сале (Ямальский район) произошел разлив авиационного керосина. Как сообщается в teleram-канале уральской транспортной прокураты, площадь загрязнения составила 0,13 гектара. «Возле вертолетной площадки авиакомпании „Ямал“ (с. Яр-Сале ЯНАО) произошел розлив авиационного керосина более 3 тонн из резервуара ГСМ. Предварительная причина — обрыв запорной арматуры», — говорится в сообщении ведомства. Как добавляет транспортная прокуратура, загрязненный участок обработали сорбентом и удалили топливо. По данному происшествию была организована проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды. Агентство обратилось за комментарием в авиакомпанию «Ямал». На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что на месторождении в ЯНАО произошел выброс который, напугал жителей поселка Новый Порт. Причиной этого стало бурение скважины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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