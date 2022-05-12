В Свердловской области резко снизилось число пожаров. Но в МЧС заявили об угрозе

13 мая 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

За сутки в регионе потушили 15 пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области за минувшие сутки количество действующих пожаров снизилось почти в пять раз — с 20 до пяти, а их общая площадь сократилась с 1,5 тысячи гектаров до 852 гектаров. Это следует из данных, опубликованных на сайте Авиалесоохраны. Третий день подряд ведомство отчитывается о пожаре на границе Екатеринбурга (23 гектара). «Это неразграниченные земли, которыми распоряжается область. Этот пожар либо уже ликвидировали, либо это произойдет в ближайшее время», — поделился источник URA.RU во власти. «По сообщению ФГБУ „Уральское УГМС“ 13—14 мая местами в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 классы горимости леса по региональной шкале). В связи с прогнозируемой теплой погодой и порывистым ветром существует вероятность возникновения 15-20 очагов природных пожаров, в том числе до одного-двух случаев крупных природных пожаров», — говорится в сообщении на сайте свердловского управления МЧС. В Свердловской области природные пожары продолжаются с 9 мая. На утро 11 мая огнем в регионе были охвачены 1500 гектаров. В тот же день из-за пламени густой смог накрыл Екатеринбург и Верхнюю Пышму, жители жаловались на резкий запах гари. По данным областного минприроды, смог пришел из Курганской и Омской областей, где тоже горят леса. Утром 12 мая свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал на борьбу со стихией мэров. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Свердловской области за минувшие сутки количество действующих пожаров снизилось почти в пять раз — с 20 до пяти, а их общая площадь сократилась с 1,5 тысячи гектаров до 852 гектаров. Это следует из данных, опубликованных на сайте Авиалесоохраны. Третий день подряд ведомство отчитывается о пожаре на границе Екатеринбурга (23 гектара). «Это неразграниченные земли, которыми распоряжается область. Этот пожар либо уже ликвидировали, либо это произойдет в ближайшее время», — поделился источник URA.RU во власти. «По сообщению ФГБУ „Уральское УГМС“ 13—14 мая местами в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 классы горимости леса по региональной шкале). В связи с прогнозируемой теплой погодой и порывистым ветром существует вероятность возникновения 15-20 очагов природных пожаров, в том числе до одного-двух случаев крупных природных пожаров», — говорится в сообщении на сайте свердловского управления МЧС. В Свердловской области природные пожары продолжаются с 9 мая. На утро 11 мая огнем в регионе были охвачены 1500 гектаров. В тот же день из-за пламени густой смог накрыл Екатеринбург и Верхнюю Пышму, жители жаловались на резкий запах гари. По данным областного минприроды, смог пришел из Курганской и Омской областей, где тоже горят леса. Утром 12 мая свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал на борьбу со стихией мэров.