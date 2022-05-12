Курганцам, ранившим полицейских, грозит высшая мера наказания

В Кургане будут судить наркосбытчиков, которые ранили полицейских (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцам, которые ранили двух полицейских, грозит пожизненное лишение свободы. О завершении расследования уголовного дела URA.RU сообщили в региональном СУ СК и областной прокуратуре. Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

«Следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, 1998 годов рождения, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.3 ст. 30 п. п.„а“, „г“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)», — указано в сообщении регионального следственного управления. В пресс-службе прокуратуры Курганской области уточнили, что за эти преступления обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.

URA.RU писало, что в сентябре 2021 года в Заозерном сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД России пресекли деятельность двух граждан, которые оборудовали тайники-закладки с запрещенными веществами для последующей реализации. При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и ранили двух полицейских. Злоумышленников задержали. В машине у них нашли наркотики, приготовленные для сбыта в Курганской и Тюменской областях. Позднее они были заключены под стражу.