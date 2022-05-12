В Ишиме поймали вандалов, затушивших Вечный огонь

13 мая 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Подростки забросали Вечный огонь искусственными цветами (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ишиме (Тюменская область) полиция задержала вандалов, затушивших Вечный огонь на Соборной площади города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Хулиганами оказались местные подростки 2012 и 2013 годов рождения. «Вечером 11 мая подростки катались на велосипедах около памятника на Соборной площади и, решив посмотреть, как горят живые и искусственные цветы, стали бросать их в Вечный огонь. Происшествие попало на камеру наружного наблюдения. Полицейские оперативно установили и нашли хулиганов. По итогам процессуальной проверки родители мальчиков будут привлечены к административной ответственности», — рассказали в администрации. Ранее агентство писало, что инцидент в Ишиме вызвал широкий резонанс в соцсетях. Горожане были возмущены поступком своих земляков. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Ишиме (Тюменская область) полиция задержала вандалов, затушивших Вечный огонь на Соборной площади города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Хулиганами оказались местные подростки 2012 и 2013 годов рождения. «Вечером 11 мая подростки катались на велосипедах около памятника на Соборной площади и, решив посмотреть, как горят живые и искусственные цветы, стали бросать их в Вечный огонь. Происшествие попало на камеру наружного наблюдения. Полицейские оперативно установили и нашли хулиганов. По итогам процессуальной проверки родители мальчиков будут привлечены к административной ответственности», — рассказали в администрации. Ранее агентство писало, что инцидент в Ишиме вызвал широкий резонанс в соцсетях. Горожане были возмущены поступком своих земляков.