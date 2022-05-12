12 мая 2022

В Ишиме поймали вандалов, затушивших Вечный огонь

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Праздник 9 мая во время самоизоляции жителей. Курган , вечный огонь
Подростки забросали Вечный огонь искусственными цветами (архивное фото) Фото:

В Ишиме (Тюменская область) полиция задержала вандалов, затушивших Вечный огонь на Соборной площади города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Хулиганами оказались местные подростки 2012 и 2013 годов рождения.

«Вечером 11 мая подростки катались на велосипедах около памятника на Соборной площади и, решив посмотреть, как горят живые и искусственные цветы, стали бросать их в Вечный огонь. Происшествие попало на камеру наружного наблюдения. Полицейские оперативно установили и нашли хулиганов. По итогам процессуальной проверки родители мальчиков будут привлечены к административной ответственности», — рассказали в администрации.

Ранее агентство писало, что инцидент в Ишиме вызвал широкий резонанс в соцсетях. Горожане были возмущены поступком своих земляков.

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В Ишиме (Тюменская область) полиция задержала вандалов, затушивших Вечный огонь на Соборной площади города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Хулиганами оказались местные подростки 2012 и 2013 годов рождения. «Вечером 11 мая подростки катались на велосипедах около памятника на Соборной площади и, решив посмотреть, как горят живые и искусственные цветы, стали бросать их в Вечный огонь. Происшествие попало на камеру наружного наблюдения. Полицейские оперативно установили и нашли хулиганов. По итогам процессуальной проверки родители мальчиков будут привлечены к административной ответственности», — рассказали в администрации. Ранее агентство писало, что инцидент в Ишиме вызвал широкий резонанс в соцсетях. Горожане были возмущены поступком своих земляков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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