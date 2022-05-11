В Ишиме вандалы осквернили Вечный огонь (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) вандалы осквернили Вечный огонь после праздника Дня Победы. Об этом сообщил местный житель в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

«9 мая в ходе митинга на Соборной площади к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, были возложены венки и живые цветы. Спустя пару дней после священного для всех россиян праздника, вандалы раскидали венки, а гвоздики сгребли и засыпали ими Вечный огонь», — рассказал автор анонимного поста в группе «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что это осквернение памяти тех, кто погиб, защищая Отечество. «Это не только осквернение памяти тех, кто погиб, защищая Отечество. Это отношение ко всем жителям Ишима, чьи родные и близкие подарили нам мир в той войне. Стыдно за хулиганов, совершивших этот поступок. Стыдно за потомков героических предков, которые так „хранят“ память о Великой Победе», — уточнил житель Ишима.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском сквере Победы вандалы разрисовали памятник военной техники «Катюшу». Горожане отметили, что родители таких «художников» должны закрасить иероглифы за своих невоспитанных детей.