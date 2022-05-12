В Курганской области отремонтируют дорогу в Казахстан

13 мая 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Ремонт участка дороги должны завершить до конца 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области планируют отремонтировать участок дороги, который ведет к границе Казахстана. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Описание участков ремонта. Ремонт автомобильной дороги Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана выполняются на участке км 88+810 — 111+000 в Половинском районе Курганской области. Протяженность участка составляет 22,190 км (IV категория дороги)», — указано в техзадании. Начальная цена работ составляет 346 927 677,42 рублей. Работы планируют выполнить до 20 декабря. Гарантийный срок составит от трех месяцев (на дорожную разметку) до шести лет (слои основания). Заявки от подрядчиков принимают до 27 мая. Ранее в регионе не могли найти подрядчиков для продолжения ремонта некоторых участков трассы Курган — Тюмень. Прежний подрядчик смог выполнить только пятую часть работ на участках. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

В Курганской области планируют отремонтировать участок дороги, который ведет к границе Казахстана. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Описание участков ремонта. Ремонт автомобильной дороги Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана выполняются на участке км 88+810 — 111+000 в Половинском районе Курганской области. Протяженность участка составляет 22,190 км (IV категория дороги)», — указано в техзадании. Начальная цена работ составляет 346 927 677,42 рублей. Работы планируют выполнить до 20 декабря. Гарантийный срок составит от трех месяцев (на дорожную разметку) до шести лет (слои основания). Заявки от подрядчиков принимают до 27 мая. Ранее в регионе не могли найти подрядчиков для продолжения ремонта некоторых участков трассы Курган — Тюмень. Прежний подрядчик смог выполнить только пятую часть работ на участках.