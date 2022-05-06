Трассу Курган — Тюмень никто не хочет достраивать

06 мая 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

О проблемах на трассе Курган — Тюмень стало известно в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области не могут найти подрядчиков, которые продолжат ремонт некоторых участков трассы Курган — Тюмень. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями региона. «Власти не могут найти желающих достроить проблемный участок трассы Курган — Тюмень. В прошлом году компания ООО „С-ДСУ 111“ из Тулы бросила ремонт дороги. Участок превратился в аварийный. Теперь его надо достроить, но желающих заходить нет. Ездить по этому участку трассы опасно», — рассказал источник. Он объяснил, что Упрдор «Южный Урал» заключало контракт на три года на ремонт участка с 20 по 71 км, но компания «С-ДСУ 111» ремонт не закончила, и контракт был расторгнут. Из-за этого идут судебные разбирательства в Челябинском арбитражном суде. При этом сейчас, по словам источника, сейчас стало сложнее найти подрядчиков на эти участки, так как за зиму дорожное полотно на недоремонтированных участках ухудшилось. Однако некоторые участки трассы новые подрядчики согласились ремонтировать. По данным, размещенным на портале госзакупок, аукционы, связанные с некоторыми участками дорог этой трассы состоялись. Претензии к ремонту этой трассы высказал и губернатор Курганской области Вадим Шумков. «По трассе Курган-Тюмень много нареканий от граждан. Попросил коллег дать максимально исчерпывающие комментарии по срокам исправления ситуации», — написал он в своем telegram-канале. В 2021 году стало известно, что из запланированных 50 км, подрядчик отремонтировал только десятую часть участка. Цена госконтракта, заключенного с компанией, составляла 743 701 466 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

В Курганской области не могут найти подрядчиков, которые продолжат ремонт некоторых участков трассы Курган — Тюмень. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями региона. «Власти не могут найти желающих достроить проблемный участок трассы Курган — Тюмень. В прошлом году компания ООО „С-ДСУ 111“ из Тулы бросила ремонт дороги. Участок превратился в аварийный. Теперь его надо достроить, но желающих заходить нет. Ездить по этому участку трассы опасно», — рассказал источник. Он объяснил, что Упрдор «Южный Урал» заключало контракт на три года на ремонт участка с 20 по 71 км, но компания «С-ДСУ 111» ремонт не закончила, и контракт был расторгнут. Из-за этого идут судебные разбирательства в Челябинском арбитражном суде. При этом сейчас, по словам источника, сейчас стало сложнее найти подрядчиков на эти участки, так как за зиму дорожное полотно на недоремонтированных участках ухудшилось. Однако некоторые участки трассы новые подрядчики согласились ремонтировать. По данным, размещенным на портале госзакупок, аукционы, связанные с некоторыми участками дорог этой трассы состоялись. Претензии к ремонту этой трассы высказал и губернатор Курганской области Вадим Шумков. «По трассе Курган-Тюмень много нареканий от граждан. Попросил коллег дать максимально исчерпывающие комментарии по срокам исправления ситуации», — написал он в своем telegram-канале. В 2021 году стало известно, что из запланированных 50 км, подрядчик отремонтировал только десятую часть участка. Цена госконтракта, заключенного с компанией, составляла 743 701 466 рублей.