12 мая 2022

Депутат из ХМАО обезвредил растяжку в Мариуполе

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Местные жители приняли волонтеров за военных Фото:

Депутат няганской городской думы Игорь Илык разминировал растяжку в Мариуполе. На Донбасс народный избранник отправлялся в составе добровольцев Гуманитарного корпуса ХМАО. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Мы ехали туда для разбивки лагеря, чтобы подготовить почву для жизнедеятельности следующих групп волонтеров. То есть мы понимали, что едем туда, где ничего нет. Получилось так, что местные приняли нас за военных и попросили обезвредить взрывное устройство. Мы были рядом, поэтому вариантов не было, учитывая, что во дворе играли дети, поэтому пришлось срочно реагировать на ситуацию. Это было дело случая», — рассказал Илык.

Депутат добавил, что в составе гумкорпуса добровольцами в Мариуполь отправились медики, поисковики, десантники и другие специалисты. Сам Илык оказался в группе добровольцев благодаря своему туристическому бэкграунду. По его словам, волонтеры уже завели в лагерь электричество, открыли столярный цех и душевые кабины. В скором времени депутат планирует вернуться в зону боевых действий: «Возможно, нас будут приглашать работать и дальше, создавать другие локации гуманитарной помощи от Югры», — пояснил Илык.

Ранее URA.RU писало, что 25 добровольцев отправились в Мариуполь в составе Гуманитарного корпуса Югры. С собой волонтеры привезли материалы для обустройства лагеря и гуманитарную помощь.

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Депутат няганской городской думы Игорь Илык разминировал растяжку в Мариуполе. На Донбасс народный избранник отправлялся в составе добровольцев Гуманитарного корпуса ХМАО. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Мы ехали туда для разбивки лагеря, чтобы подготовить почву для жизнедеятельности следующих групп волонтеров. То есть мы понимали, что едем туда, где ничего нет. Получилось так, что местные приняли нас за военных и попросили обезвредить взрывное устройство. Мы были рядом, поэтому вариантов не было, учитывая, что во дворе играли дети, поэтому пришлось срочно реагировать на ситуацию. Это было дело случая», — рассказал Илык. Депутат добавил, что в составе гумкорпуса добровольцами в Мариуполь отправились медики, поисковики, десантники и другие специалисты. Сам Илык оказался в группе добровольцев благодаря своему туристическому бэкграунду. По его словам, волонтеры уже завели в лагерь электричество, открыли столярный цех и душевые кабины. В скором времени депутат планирует вернуться в зону боевых действий: «Возможно, нас будут приглашать работать и дальше, создавать другие локации гуманитарной помощи от Югры», — пояснил Илык. Ранее URA.RU писало, что 25 добровольцев отправились в Мариуполь в составе Гуманитарного корпуса Югры. С собой волонтеры привезли материалы для обустройства лагеря и гуманитарную помощь.
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