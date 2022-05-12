В черте Тюмени горит пустырь на площади 1,5 га

На улице Ватунина в Тюмени горит трава и мусор (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На улице Ватутина в Тюмени загорелся пустырь площадью 1,5 га. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Пожар действует в районе дома №38а.

«В Тюмени на пустыре в районе ул. Ватутина, 38а, горит трава и мусор на площади около 1,5 га. На месте работают 30 сотрудников МЧС России и восемь единиц техники. Пожарно-спасательные подразделения прилагают все усилия для скорейшей ликвидации ландшафтного пожара», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что из-за пожаров Тюмень утром 13 мая накрыл густой смог. Ландшафтные пожары сейчас тушат в восьми районах региона.