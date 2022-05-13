Пожары под Тюменью поможет тушить вертолет из ХМАО 13 мая 2022 в 13:14 Размер текста - 17 + Леса горят в четырех районах Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU К тушению природных пожаров в Тюменской области привлекут вертолет из ХМАО. Об этом в своем telegram-канале сообщил тюменский губернатор Александр Моор. «Ежедневно задействовано не менее четырех вертолетов с водо-сливными устройствами. Сегодня принято решение привлечь для тушения МИ-26. Он прилетит из Сургута и сразу направится в Тюменский район. За раз этот вертолет может сбросить около 15 тонн воды», — написал глава региона. По словам Моора, ландшафтные пожары сейчас тушат в восьми районах региона, в четырех — лесные. «Задействовано 648 человек личного состава и 166 единиц техники. Большинство возгораний ликвидируется в первые сутки», — рассказал чиновник. Ранее URA.RU писало, что из-за пожаров Тюмень утром 13 мая накрыл густой смог. Часть дыма была принесена в регион ветром из Омской и Курганской областей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий. К тушению природных пожаров в Тюменской области привлекут вертолет из ХМАО. Об этом в своем telegram-канале сообщил тюменский губернатор Александр Моор. «Ежедневно задействовано не менее четырех вертолетов с водо-сливными устройствами. Сегодня принято решение привлечь для тушения МИ-26. Он прилетит из Сургута и сразу направится в Тюменский район. За раз этот вертолет может сбросить около 15 тонн воды», — написал глава региона. По словам Моора, ландшафтные пожары сейчас тушат в восьми районах региона, в четырех — лесные. «Задействовано 648 человек личного состава и 166 единиц техники. Большинство возгораний ликвидируется в первые сутки», — рассказал чиновник. Ранее URA.RU писало, что из-за пожаров Тюмень утром 13 мая накрыл густой смог. Часть дыма была принесена в регион ветром из Омской и Курганской областей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям