Пожары под Тюменью поможет тушить вертолет из ХМАО

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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Леса горят в четырех районах Тюменской области Фото:

К тушению природных пожаров в Тюменской области привлекут вертолет из ХМАО. Об этом в своем telegram-канале сообщил тюменский губернатор Александр Моор.

«Ежедневно задействовано не менее четырех вертолетов с водо-сливными устройствами. Сегодня принято решение привлечь для тушения МИ-26. Он прилетит из Сургута и сразу направится в Тюменский район. За раз этот вертолет может сбросить около 15 тонн воды», — написал глава региона.

По словам Моора, ландшафтные пожары сейчас тушат в восьми районах региона, в четырех — лесные. «Задействовано 648 человек личного состава и 166 единиц техники. Большинство возгораний ликвидируется в первые сутки», — рассказал чиновник.

Ранее URA.RU писало, что из-за пожаров Тюмень утром 13 мая накрыл густой смог. Часть дыма была принесена в регион ветром из Омской и Курганской областей.

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К тушению природных пожаров в Тюменской области привлекут вертолет из ХМАО. Об этом в своем telegram-канале сообщил тюменский губернатор Александр Моор. «Ежедневно задействовано не менее четырех вертолетов с водо-сливными устройствами. Сегодня принято решение привлечь для тушения МИ-26. Он прилетит из Сургута и сразу направится в Тюменский район. За раз этот вертолет может сбросить около 15 тонн воды», — написал глава региона. По словам Моора, ландшафтные пожары сейчас тушат в восьми районах региона, в четырех — лесные. «Задействовано 648 человек личного состава и 166 единиц техники. Большинство возгораний ликвидируется в первые сутки», — рассказал чиновник. Ранее URA.RU писало, что из-за пожаров Тюмень утром 13 мая накрыл густой смог. Часть дыма была принесена в регион ветром из Омской и Курганской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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