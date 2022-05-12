12 мая 2022

Пермские власти помогут местному бизнесу продавать товары в Азии

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края февраль 2020. г. Пермь. , махонин дмитрий
Пермские власти запланировали ряд бизнес-миссий в ряд стран Азии Фото:

Власти Пермского края будут помогать местным предпринимателям в продвижении их товаров на рынках стран Азии. Об этом сегодня сообщил на заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин.

«На следующей неделе у нас запланирован визит в Узбекистан. Также запланированы бизнес-миссии в Азербайджан и другие страны. Встречался также с послами Индии, Китая и Турции. Мы будем товары, вплоть до сельхозпродукции, продвигать на соответствующие рынки», — сообщил Дмитрий Махонин.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края намерен посетить с деловым визитом Китай. Об этом он договорился с послом КНР в России Чжан Ханьхуэем во время встречи в Москве.

Российские предприниматели активно ищут новых зарубежных партнеров в странах Азии и Латинской Америки из-за западных санкций. Их США и страны Евросоюза ввели после начала вынужденной спецоперации на Украине. Правительство России также предпринимает все возможные шаги, чтобы ускорить работу программы импортозамещения и наводнить отечественный рынок высококачественной продукцией.

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Власти Пермского края будут помогать местным предпринимателям в продвижении их товаров на рынках стран Азии. Об этом сегодня сообщил на заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин. «На следующей неделе у нас запланирован визит в Узбекистан. Также запланированы бизнес-миссии в Азербайджан и другие страны. Встречался также с послами Индии, Китая и Турции. Мы будем товары, вплоть до сельхозпродукции, продвигать на соответствующие рынки», — сообщил Дмитрий Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края намерен посетить с деловым визитом Китай. Об этом он договорился с послом КНР в России Чжан Ханьхуэем во время встречи в Москве. Российские предприниматели активно ищут новых зарубежных партнеров в странах Азии и Латинской Америки из-за западных санкций. Их США и страны Евросоюза ввели после начала вынужденной спецоперации на Украине. Правительство России также предпринимает все возможные шаги, чтобы ускорить работу программы импортозамещения и наводнить отечественный рынок высококачественной продукцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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