Пермские власти помогут местному бизнесу продавать товары в Азии

Пермские власти запланировали ряд бизнес-миссий в ряд стран Азии Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Власти Пермского края будут помогать местным предпринимателям в продвижении их товаров на рынках стран Азии. Об этом сегодня сообщил на заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин.

«На следующей неделе у нас запланирован визит в Узбекистан. Также запланированы бизнес-миссии в Азербайджан и другие страны. Встречался также с послами Индии, Китая и Турции. Мы будем товары, вплоть до сельхозпродукции, продвигать на соответствующие рынки», — сообщил Дмитрий Махонин.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края намерен посетить с деловым визитом Китай. Об этом он договорился с послом КНР в России Чжан Ханьхуэем во время встречи в Москве.

Российские предприниматели активно ищут новых зарубежных партнеров в странах Азии и Латинской Америки из-за западных санкций. Их США и страны Евросоюза ввели после начала вынужденной спецоперации на Украине. Правительство России также предпринимает все возможные шаги, чтобы ускорить работу программы импортозамещения и наводнить отечественный рынок высококачественной продукцией.