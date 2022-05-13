Публичная перепалка между Владимиром Соловьевым и екатеринбуржцами длится с конца апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев в своем новом выпуске повторно обратился к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву с требованием высказать отношение к военной спецоперации РФ на Украине. Также журналист воззвал к другим представителям элиты.

«А губернатор, которого зачем-то [шансонье] Александр [Новиков] защищал, может высказать свое отношение [к спецоперации]? Вот от Куйвашева я такого не услышал. Можно узнать его позицию? Просто хочу понять! И не только его, кстати. Многих представителей нашей элиты», — сказал Соловьев в эфире канала «Соловьев LIVE».

В конце апреля во время интервью с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком».

В последующих своих эфирах, в том числе на канале «Россия 1», журналист неоднократно оскорблял жителей Екатеринбурга. В частности, он называл уральскую столицу «городом бесов, которых корежит от буквы Z», а депутатов екатеринбургской думы раскритиковал за политические взгляды.

11 мая Соловьев предположил, что Куйвашев «стесняется» высказываний в поддержку российской армии. «Не стесняйтесь заявить свою позицию», — сказал Соловьев.