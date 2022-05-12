Крупный пожар на пустыре по улице Ватутина в Тюмени мог произойти из-за крайней замусоренности территории. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. По данным МЧС, горение происходит на участке площадью порядка полутора гектар.
«Это складская территория, много строительного мусора, деревяшек, пластика. Он и горит. На месте шесть пожарных автомобилей, но тушением занимаются всего из трех рукавов», — передает с места событий корреспондент URA.RU.
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Крупный пожар на пустыре по улице Ватутина в Тюмени мог произойти из-за крайней замусоренности территории. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. По данным МЧС, горение происходит на участке площадью порядка полутора гектар. «Это складская территория, много строительного мусора, деревяшек, пластика. Он и горит. На месте шесть пожарных автомобилей, но тушением занимаются всего из трех рукавов», — передает с места событий корреспондент URA.RU. Ранее агентство писало, что огонь охватил полтора гектара на улице Ватутина в Тюмени. Горят мусор и трава. В настоящее время возгорание локализовано.