12 мая 2022

Крупный пожар в Тюмени случился на участке, заваленном мусором. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Ватутина. Тюмень
Изначально пожар охватил полтора гектара территории Фото:

Крупный пожар на пустыре по улице Ватутина в Тюмени мог произойти из-за крайней замусоренности территории. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. По данным МЧС, горение происходит на участке площадью порядка полутора гектар.

«Это складская территория, много строительного мусора, деревяшек, пластика. Он и горит. На месте шесть пожарных автомобилей, но тушением занимаются всего из трех рукавов», — передает с места событий корреспондент URA.RU.

Ранее агентство писало, что огонь охватил полтора гектара на улице Ватутина в Тюмени. Горят мусор и трава. В настоящее время возгорание локализовано.

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Фото:
Фото:

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Крупный пожар на пустыре по улице Ватутина в Тюмени мог произойти из-за крайней замусоренности территории. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. По данным МЧС, горение происходит на участке площадью порядка полутора гектар. «Это складская территория, много строительного мусора, деревяшек, пластика. Он и горит. На месте шесть пожарных автомобилей, но тушением занимаются всего из трех рукавов», — передает с места событий корреспондент URA.RU. Ранее агентство писало, что огонь охватил полтора гектара на улице Ватутина в Тюмени. Горят мусор и трава. В настоящее время возгорание локализовано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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